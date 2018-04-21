ناصر گل‌محمدی رییس هیات انتخاب آثار بخش مجموعه و سریال جشنواره ملی پویانمایی تلویزیون درباره رویکردهای این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: جشنواره ملی پویانمایی مانند ویترین محصولات و تولیدات انیمیشنی سال‌های قبل است و در این جشنواره فرصتی برای مطالعه و بررسی آثار انیمیشنی تولیده شده است.

وی ادامه داد: طی این بررسی‌ها فاصله تولیدکنندگان مختلف به ویژه در عرصه انیمیشن‌های تلویزیونی که کل شهرستان‌ها، استان‌ها و مراکز کشور با آن درگیر هستند، مشخص می‌شود.

رییس هیات انتخاب آثار بخش مجموعه و سریال جشنواره ملی پویانمایی تلویزیون عنوان کرد: جشنواره ملی پویانمایی فرصتی برای شناخت نیروهای قوی در عرصه انیمیشن‌سازی است که در مراکز مختلف مشغول به کار هستند و می‌توانند به رشد تولیدات بومی پویانمایی در کشور کمک کنند.

وی اضافه کرد: با تولید انیمیشن‌های بومی حتی بدون پردازش هیچ نکته آموزشی، عملاً فرهنگ ایرانی به کودکان انتقال داده می‌شود. این مساله درباره تولیدات خارجی نیز جاری است یعنی تولیدات انیمیشنی خارجی حتی اگر سالم و فاقد جنبه‌های منفی باشند عملا فرهنگ و آموزه‌های تربیتی کشورهای خارجی را در کودکان جامعه نهادینه می‌کنند.

رییس هیات انتخاب آثار بخش مجموعه و سریال جشنواره ملی پویانمایی تلویزیون بیان کرد: کودکان ایرانی با تماشای انیمیشن‌های اروپایی، ژاپنی و آمریکایی به همان نسبت به صورت اتوماتیک فرهنگ و آموزه‌های تربیتی این کشورها را فرا می‌گیرند.

گل‌محمدی در پایان تصریح کرد: با توجه به میزان تأثیرگذاری انیمیشن‌ها بر شکل‌گیری فکر و فرهنگ کودکان، بهتر است انیمیشن‌های بومی که دربردارنده فرهنگ بومی هستند و ملاحظات تربیتی و فرهنگی در آنها صورت گرفته است برای آنان تولید شود.