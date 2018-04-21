افزایش کمی و کیفی جلسات ستاد ساماندهی جوانان در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امید محدث در شصت و هشتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به روند برگزاری ستادهای ساماندهی امور جوانان افزود: تعداد برگزاری این جلسات در سال ۹۲ یک مورد بوده است که این میزان در سال ۹۵ به هشت مورد افزایش یافته است. با این وجود در سال ۹۶ به دلیل تغییرات دولت، استانداران و سطوح مدیریتی با کاهش تعداد این جلسات روبرو بوده‌ایم.

به گفته وی استان‌های آذربایجان شرقی، گلستان و مازندران بیشترین تعداد جلسات برگزار شده در حوزه ساماندهی امور جوانان را داشتند و منظم‌ترین دستگاه‌های حاضر در این جلسات آموزش و پرورش، دانشگاه‌های کشور و بهزیستی بوده‌اند. این در حالیست که بسیج، دادگستری و صندوق کارآفرینی کمترین میزان حضور در جلسات را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان با تاکید بر اینکه معاونت ساماندهی امور جوانان به دنبال کیفی کردن مصوبات استانی و شهرستانی در این ستادها بوده است اظهار کرد: با کیفی شدن این مصوبات شاهد خروجی‌های ملموس و بهتری در حوزه جوانان خواهیم بود.

به گزارش مهر، در ادامه این جلسه مدیر کل جوانان استان لرستان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت ستاد ساماندهی امور جوانان این استان گفت: در سال ۹۵ استان لرستان با پرداخت ۳۳۳ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در جایگاه سوم کشور قرار داشته و از نظر مبلغ پرداخت نیز رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است. این رقم در مقایسه با عملکرد سال ۹۴ این استان، رشدی بیش از ۴۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

وی تعداد متقاضی وام ازدواج در صف مانده این استان را تا انتهای سال ۹۶، ۳۰۱۲ نفر اعلام کرد و گفت: تعداد این متقاضیان از ۱۰ هزار و ۲۱۹ نفر در پایان سال ۹۵ به ۳۰۱۲ نفر تا پایان سال ۹۶ کاهش یافته است. همچنین درصد اعتبار پرداختی مصوب سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن ۱۷.۲ درصد رشد داشته است.

عزیزی میزان جمعیت بین ۱۵ تا ۲۹ ساله استان لرستان در سال ۹۵ را نزدیک به ۲۵.۱ درصد دانست و ادامه داد: تعداد جلسات برگزار شده ستادهای ساماندهی امور جوانان در سال ۹۶ این استان سه جلسه بوده است و میزان تحقق مصوبات این جلسات تا ۸۱ درصد برآورد شده است.

وی با بیان اینکه تعداد سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان قبل از دولت یازدهم صفر بوده است،‌گفت: تعداد سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان لرستان از ابتدای دولت یازدهم تا کنون به ۲۰ مورد رسیده است و ۲۱ سازمان مردم نهاد جوانان دیگر نیز در شرف تاسیس قرار دارند.

مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان با اشاره به مهمترین مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان استان لرستان در سال ۹۶ نیز توضیح داد: برگزاری بیش از ۱۵ کارگاه توانمندسازی و دانش افزایی در حوزه‌های مختلف، حمایت از طرح و برنامه‌های سازمان‌های مردم نهاد جوانان توسط اداره کل ورزش و جوانان استان، اهداء ۳۰۰۰ جهیزیه و کمک هزینه ازدواج ستاد ساماندهی امور جوانان و حرفه آموزی رایگان به جوانان به مدت ۱۸۰ هزار و ۳۶۳ نفر ساعت از جمله مهمترین این مصوبات بوده است. همچنین ارائه خدمات مشاوره مددکاری، روانشناسی و مهارت‌های زندگی به ۱۲۷۰ نفر تنها بخش دیگری از این مصوبات بوده است.

در بخش دیگری از این نشست امیرحسین آل اسحاق، مدیرکل طرح های ملی جوانان به ارائه برنامه‌های پیشنهادی و اختصاصی دستگاه‌های کشور ویژه هفته جوان سال جاری پرداخت.