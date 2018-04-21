۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۳۸

دوره داوری فوتبال ساحلی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- دوره داوری فوتبال ساحلی با حضور ۲۲ داور از سراسر کشور در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری، اختتامیه دوره داوری فوتبال ساحلی ارتقای درجه سه به دو، دو به یک و یک به ملی با حضور ۲۲ داور از سراسر کشور در مجتمع لاله شهرکرد برگزار شد.

حمید کریمی مدیرکل اداره ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ضمن اشاره به موفقیت داوران فوتبال استان در مسابقات ملی و بین المللی، گفت: رشد و توسعه ورزش فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال استان با آموزش مربیان و داوران محقق می شود.

