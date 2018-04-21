به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد ارتش، در همایش مردمی «شرح فراق» بزرگذاشت شهیدان سپهبد محمدولی قرنی و سپهبد علی صیاد شیرازی که عصر امروز در تالار وحدت برگزار شد، اظهار داشت: این دو شهید بزرگوار در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نقش بسیار مهمی داشتند و از سوی دیگر هردو شهید ترور هستند.

وی ادامه داد: دشمنان ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همه اقدامات را برای مقابله با انقلاب اسلامی انجام دادند و شهدا نیز برای خنثی سازی توطئه های و دشمنی ها جان خود را فدا کردند.

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه ما هرچه داریم مدیون خون شهدا است، تصریح کرد: جایگاه امروز ایران در سطح منطقه و جهان به برکت خون شهداست. امروز ما به یک قدرت منطقه ای و جهانی تبدیل شده ایم و همچنین با وجود حضور در منطقه ای ناامن، کشوری امن هستیم که همه اینها به برکت خون شهداست.

امیر سیاری جوانان را مخاطب قرار داد و گفت: باید جایگاه ویژه ای که امروز در جهان داریم حفظ و آن را ارتقاء ببخشیم و توان بازدارندگی را بیش از پیش افزایش دهیم و به همگان نشان دهیم که توانایی مقابله با هر تهدیدی را داریم.

وی مهمترین عنصر قدرت ساز و عامل بازدارندگی در مقابل دشمنان را نیروی انسانی انقلابی دانست و افزود: امروز هر تجهیزاتی را لازم داشته باشیم در داخل کشور و به وسیله جوانان ولایتمدار و شهادت طلب تولید می کنیم. به واسطه همین انسانهای ولایی و شهادت طلب است که حرف حق می زنیم و در برابر زیاده خواهی های استکبار جهانی می ایستیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه تصریح کرد: اگر می خواهیم همچنان با قدرت پیش برویم باید راه شهدا را با قدرت دنبال کنیم؛ زیرا دشمنان انقلاب اسلامی استقلال و پیشرفت ما را نمی خواهد و به همین دلیل همواره در سطح منطقه دست به توطئه می زنند .

امیر سیاری شناخت شهدا را برای جوانان و جامعه بسیار مهم دانست و گفت: باید ویژگی شهدا و روش زندگی انها را در کتاب ها بیاوریم و اطمینان داشته باشیم که اگر راه شهدا را برویم قطعا موفق می شویم.