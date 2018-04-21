به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان قم، آیتالله احمد جنتی در دیدار مدیرکل و جمعی از مدیران کمیته امداد استان قم با بیان اینکه همیشه دعاگوی امام و علاقهمند به کمیته امداد بودهام اظهار کرد: کمیته امداد نهادی سالم است و بنده از گذشته تاکنون به مسئولان این نهاد ارادت داشتهام.
وی با اشاره به اینکه در جامعه افرادی هستند که بدون مدرک حرف میزنند و بدون استناد ایراد میگیرند، گفت: آبروی کمیته امداد بهواسطه صداقت، خلوص و زحمات امدادگران، تاکنون حفظشده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه همیشه پیگیر برنامههای کمیته امداد هستم اظهار کرد: در مدیریت جدید کمیته امداد در سطح کشور کارهای خوبی باعلاقه و اخلاص انجامشده است.
آیت الله جنتی با اشاره به اظهار رضایت فتاح رئیس کمیته امداد از تلاشهای این نهاد در استان قم، گفت: کمیته امداد قم فعال است و خوب کار میکند و امیدوارم در پیشگاه خدا مأجور باشید.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم بالا بردن سطح فرهنگی مددجویان گفت: اقامه نماز اول وقت به حل شدن مشکلات کمک میکند، تلاش کنید مددجویان تحت حمایت اهل نماز اول وقت بشوند.
وی با اشاره به آموزههای دینی و تأکید بر تکریم مددجویان رعایت بیشتر احوال ایتام را بهصورت خاص سفارش کرد و گفت: ایتام در رسیدگیهای کمیته امداد باید اُولویت بیشتری داشته باشند تا علاوه بر اینکه احساس شخصیت میکنند زندگی روزمره آنها هم تأمین باشد.
آیتالله جنتی با تأکید بر جلوگیری از اسراف و تبذیر بیان کرد: مراقب باشید پولهایی که مردم به کمیته امداد میدهند در جای خود و با اولویت صرف شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه طلاق در نزد خداوند أبغض الاشیاء است، گفت: مراقب باشید قبل از وقوع طلاق در بین مددجویان از این جریان پیشگیری کنید.
وی ضمن قدردانی از اجرای طرح دوباره زندگی در قم که موجب شد زوجهایی که جداشدهاند دوباره زندگی مشترک خود را باهم آغاز کنند، گفت: این فعالیتها ذخیره آخرت شماست، انشاءالله خداوند محافظ آبروی شما امدادگران و این نهاد مقدس باشد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کمیته امداد استان قم بیان کرد: ۱۰ طرح نو را برای نخستین بار در کشور اجرا کردیم.
اکبر میرشکار با تشریح طرحهای اجراشده در کمیته امداد قم، این ۱۰ طرح را مددکاری اسلامی، تشکیل اداره بانوان، دوباره زندگی، تکریم سالمندان، چابک سازی ساختار تشکیلاتی، تشکیل ستاد هماهنگی خیران و مؤسسات خیریه استان، برونسپاری خدمات مشاوره شغلی، برونسپاری خدمات مشاوره خانواده، سطحبندی مددکاران و سطحبندی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد عنوان کرد.
