به گزارش خبرنگار مهر، پلیس در جریان اجرای طرح مقابله با مواد مخدر در شهرستان پیشوا، یک محل را که به گفته مقام‌های انتظامی برای توزیع مواد مخدر صنعتی استفاده می‌شد تخریب کرد. در این عملیات همچنین ۱۵ خرده‌فروش و ۳۲ معتاد متجاهر جمع‌آوری شدند و نزدیک به دو کیلوگرم انواع مواد مخدر و دو هزار قرص روان‌گردان کشف شد.

فرمانده انتظامی پیشوا گفت: این عملیات با مشارکت پلیس امنیت، پلیس مبارزه با مواد مخدر و کلانتری‌های شهرستان و با هماهنگی پاسگاه یوسف‌رضا انجام شده است.

به گفته سیداکبر عربی، محل شناسایی‌شده پس از ورود مأموران با استفاده از لودر تخریب شد و مقداری مواد مخدر صنعتی نیز از آنجا به دست آمد.

پلیس اعلام کرده است در جریان این طرح، در مجموع حدود دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و سنتی از جمله شیشه، هروئین و تریاک و همچنین دو هزار قرص روان‌گردان کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی پیشوا گفته است اجرای طرح‌های مقابله با توزیع مواد مخدر در این شهرستان ادامه خواهد داشت و پلیس برخورد با مراکز توزیع و خرده‌فروشان مواد مخدر را در دستور کار قرار داده است.