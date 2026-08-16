به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، فرماندار شهرستان ورامین، در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان با تبریک روز خبرنگار و ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به جامعه دارند و در شرایط امروز، کارکرد رسانه بیش از گذشته اهمیت خود را نشان داده است.

وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران دشت ورامین افزود: سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه نیز بر ضرورت روایت صحیح و غالب رویدادها تأکید کردیم و امروز شاهد هستیم که مردم، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و مجموعه‌های مختلف کشور در میدان‌های گوناگون نقش‌آفرینی می‌کنند و اصحاب رسانه نیز روایتگر این اتفاقات هستند.

فرماندار ورامین ادامه داد: در طول ماه‌های گذشته نیز حضور و همراهی مردم در تجمعات و برنامه‌های مختلف و همچنین مدیریت مسائل شهرستان، با آگاهی‌بخشی و فعالیت رسانه‌ها همراه بوده است و از این بابت از تلاش‌های اصحاب رسانه قدردانی می‌کنم.

عباسی با اشاره به راه‌اندازی خانه خبرنگار و قرارگاه رسانه‌ای در شهرستان گفت: در سال گذشته خانه خبرنگار افتتاح شد و پیش از عید نیز با همت اصحاب رسانه، قرارگاه رسانه‌ای راه‌اندازی شد که این اقدامات مکمل یکدیگر هستند و باید در ادامه مسیر، برای تشکل‌سازی و تکمیل ساختارهای رسانه‌ای شهرستان نیز حرکت کنیم.

وی افزود: در همین راستا، موضوع راه‌اندازی خانه احزاب و تشکل‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است تا مجموعه‌هایی که می‌توانند در پیشبرد اهداف توسعه شهرستان نقش‌آفرین باشند، از ظرفیت و بستر مناسب برای فعالیت برخوردار شوند.

فرماندار ورامین همچنین بر ضرورت مشارکت رسانه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: سال گذشته نیز درباره آسیب‌های اجتماعی با اصحاب رسانه صحبت کردیم، اما همچنان جای فعالیت بیشتر رسانه‌ها در این حوزه خالی است. انتظار داریم جامعه رسانه‌ای شهرستان در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی حضور فعال‌تری داشته باشد.

عباسی خاطرنشان کرد: در جلسات شورای اجتماعی شهرستان از اصحاب رسانه دعوت خواهیم کرد تا در جریان مسائل و موضوعات قرار بگیرند و پس از آگاهی از شرایط، متناسب با ظرفیت خود برای آگاهی‌بخشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به تشکیل شورای اطلاع‌رسانی شهرستان گفت: احکام اعضای شورای اطلاع‌رسانی صادر شده و برای تشکیل شوراهای اطلاع‌رسانی در دو بخش مرکزی و جوادآباد نیز برنامه‌ریزی شده است تا این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر بتوانند اقدامات مؤثری در حوزه اطلاع‌رسانی انجام دهند.

فرماندار ورامین مدیریت محله‌محور را یکی دیگر از برنامه‌های شهرستان عنوان کرد و افزود: تقویت محله‌ها، به‌ویژه محله‌های کم‌برخوردار، در قالب مدیریت محله‌محور در دستور کار قرار دارد و اجرای طرح‌های جهادی نیز برای رفع بخشی از نیازها و نواقص موجود دنبال خواهد شد.

عباسی همچنین از برنامه‌ریزی برای اطلاع‌رسانی اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته خبر داد و گفت: در هفته دولت، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای یک سال گذشته به مردم ارائه خواهد شد تا شهروندان در جریان فعالیت‌های انجام‌شده قرار بگیرند.

وی با اشاره به برنامه سفر استاندار تهران به ورامین اظهار کرد: سفر دوم استاندار برای پیگیری مصوبات سفر نخست در پیش است و امیدواریم این مصوبات در مسیر توسعه و جهش شهرستان اثرگذار باشد. در این برنامه نیز از حضور و ظرفیت اصحاب رسانه استفاده خواهیم کرد.

فرماندار ورامین در ادامه از برگزاری هفته فرهنگی شهرستان در مهرماه خبر داد و گفت: برای برگزاری این رویداد، از ایده‌ها و پیشنهادهای اصحاب رسانه و سایر فعالان شهرستان استقبال می‌کنیم. همچنین «محمد مومنی»، شهردار ورامین، به عنوان رئیس ستاد برگزاری هفته فرهنگی شهرستان معرفی خواهد شد و کمیته‌های مربوطه نیز تشکیل می‌شوند.

عباسی با اشاره به برگزاری دومین جشنواره پسته شهرستان افزود: امسال نیز دومین جشنواره پسته برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری آن، معرفی و برندسازی این محصول ارزشمند است. ورامین در تولید پسته در استان تهران جایگاه نخست را دارد و جزئیات و آمار مربوط به این ظرفیت در جلسات تخصصی ارائه خواهد شد.

وی در پایان با تقدیر از خبرنگاران شهرستان گفت: زمانی تعداد خبرنگاران فعال در دشت ورامین محدود بود، اما امروز نزدیک به ۸۰ نفر از فعالان رسانه‌ای در این عرصه فعالیت می‌کنند. این رشد نشان‌دهنده توسع ظرفیت رسانه‌ای شهرستان است.

فرماندار ورامین خاطرنشان کرد: خبرنگاران برای آگاهی مردم و حل مشکلات جامعه تلاش می‌کنند و این فعالیت قطعاً در حوزه اداری و مدیریت شهرستان نیز اثرگذار است. اگر ایراد و اشکالی وجود دارد، اصحاب رسانه با غنای فکری و کرامت نفس خود آن را به شکل مناسب به مردم ارائه دهند تا بیان مسائل و نقدها در نهایت به بهبود زندگی مردم کمک کند.