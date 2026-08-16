به گزارش خبرنگار مهر، حاتم پورباقری عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت این روز، از همراهی رسانه برای بیان مطالبات گفت و اظهار کرد:شورا صدای واقعی ملت هستند و انتطاراست این صدا توسط رسانه بازنشر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بندر کیاشهر با اشاره به عدم توازن نگاه مسئولان استان افزود: استان نگاه محدود به جایگاه شوراو شهر بندر کیاشهر در سطح دارد

وی تصریح کرد: این نهاد مردمی، در حال حاضر با چالش‌هایی مواجه است که نیازمند پیگیری جدی‌تر از سوی مسئولان بالادستی است.

پورباقری از وضعیت بلاتکلیفی بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی واقع در حریم بستر رودخانه ابراز نگرانی کرد و گفت:ابطال اسناد مالکیت این شهروندان توسط سازمان آب منطقه‌ای و محیط زیست به مثابه مانع‌تراشی بر سر راه خدمت‌رسانی به مردم است

وی با اشاره به عملکرد بسیار موفق شهردار بندر کیاشهر ارزیابی افزود: ۴ پروژه فعال در کارنامه مدیریت شهری است

بازار آدینه پس از ۱۷ سال به چرخه فعالیت بازمی‌گردد

رئیس شورای اسلامی بندر کیاشهر از بازنگری طرح جامع و پایان یافتن نقشه‌برداری گفت و افزود: طرح جامعه به پایان رسیده و منتظر معرفی مشاور از سوی راه و شهرسازی هستیم

وی با اشاره به پیشنهاد جابجایی ساختمان شهرداری بندر کیاشهر گفت: برای کاهش بار ترافیکی و تبدیل آن به الگوی ساختمانی در نظر است ساختمان شهرداری بندر کیاشهر به منطقه دیگری انتقال داده شود.

خبرنگاری دشوار اما شرافتمندانه است

فرید اسماعیل‌زاده، رسانه‌ها را رابطی حیاتی میان مسئولان و مردم دانست و گفت: خبرنگاری شغلی دشوار اما پرافتخار است

وی با تأکید بر حضور خبرنگاران در کنار مردم، رسانه‌ها را ابزاری برای خدمت‌رسانی بیشتر و پیشرفت شهر دانست و خواستار درک عمیق‌تر جایگاه آن‌ها شد.

عضو شورا با بیان اینکه رسانه‌ها با حرفه خبرنگاری، برای خدمت‌رسانی صادقانه تلاش می‌کنند، افزود: رسانه ها با نگاه حمایتی از سوی مدیران نقش خود را به بهترین نحو ایفا می کنند

رسانه ها با صداقت ،کاستی‌ها را کمتر منعکس کردند

محمد جانعلی‌پور دیگر عضو شورا فضای رسانه‌ای را در طول ۶ سال گذشته، فضایی سرشار از شرافت و صداقت بیان کردو گفت: علیرغم وجود کاستی‌ها و سختی‌های فراوان، رسانه‌ها توانسته‌اند با حفظ این اصول، نقش خود را در انعکاس واقعیت‌ها ایفا کنند.

وی افزود:در طی ۶ سال دوره شورا، رسانه‌ها جز صداقت و پایبندی به حرفه خود، چیز دیگری از خود نشان نداده‌اند و این امر قابل تقدیر است.

همراهی رسانه‌ها، شتاب‌دهنده مدیریت شهری است

حمید ثانی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و رسانه‌ها، از اهمیت همراهی رسانه‌ها با مسئولان شهری گفت و اظهار کرد: تعامل سازنده رسانه با مدیریت شهری می‌تواند باعث شفافیت بیشتر اقدامات و تسریع در پاسخگویی به نیازهای شهروندان شود.

وی افزود: این همراهی، به مسئولان کمک می‌کند تا با سرعت و دقت بیشتری به مطالبات مردم پاسخ دهند و در نهایت به پیشبرد اهداف توسعه‌ای شهر کمک کند.

رسانه‌ها، عضو هفتم شورا در مدیریت شهری هستند

ابراهیم حقانی، ضمن تبریک روز خبرنگار، رسانه‌ها را همراه و بازوی مسئولان برای بیان سریع‌تر مسائل و خدمت به مردم دانست و گفت:رسانه‌ها «عضو هفتم شورا» در مدیریت شهری است که نقش آن‌ها را در تسهیل فرآیندهای اجرایی و ارتباط با جامعه، بسیار پررنگ خواند.