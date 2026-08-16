به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی، در دوره توانمندسازی فرماندهان حوزههای مقاومت بسیج نواحی استان مرکزی، بر ضرورت تقویت نگاه گفتمانی انقلاب اسلامی در میان فرماندهان و فعالان بسیج تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بسیج باید در تراز اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی حرکت کند، اظهار کرد: فهم دقیق از مبانی فکری و گفتمانی انقلاب، زمینهساز ارتقای عملکرد مجموعههای بسیجی و افزایش اثرگذاری آنها در سطح جامعه است.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی افزود: هرچه نگاه ما به انقلاب اسلامی عمیقتر و مبتنی بر معارف اصیل دینی و انقلابی باشد، مسیر حرکت نیروهای بسیجی نیز منسجمتر، هدفمندتر و مؤثرتر خواهد شد.
سردار عمومهدی با اشاره به اهمیت توجه به مقدمات ظهور، تصریح کرد: فرهنگ بسیج باید در امتداد امیدآفرینی، عدالتخواهی، بصیرتافزایی و زمینهسازی برای تحقق آرمانهای مهدوی قرار گیرد و این مهم نیازمند کار جهادی و مستمر است.
وی همچنین بر لزوم انجام کارهای ساده و اثرگذار در سطح پایگاههای مقاومت بسیج تأکید کرد و گفت: بسیاری از کارهای بزرگ از اقدامات کوچک، منظم و خالصانه در پایگاهها آغاز میشود و همین فعالیتهای ساده، اگر درست و پیوسته انجام شوند، منشأ تحولات بزرگ خواهند بود.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی گفت: فرماندهان حوزههای مقاومت باید با روحیه جهادی، ابتکار عمل، اخلاص و توجه به نیازهای واقعی مردم، پایگاههای بسیج را به کانونهای فعال و اثرگذار در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی تبدیل کنند.
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