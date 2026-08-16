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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

عمومهدی: پایگاه‌های بسیج کانون تحقق اهداف انقلاب اسلامی هستند

عمومهدی: پایگاه‌های بسیج کانون تحقق اهداف انقلاب اسلامی هستند

اراک- فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: پایگاه‌های بسیج کانون تحقق اهداف انقلاب اسلامی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی، در دوره توانمندسازی فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج نواحی استان مرکزی، بر ضرورت تقویت نگاه گفتمانی انقلاب اسلامی در میان فرماندهان و فعالان بسیج تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بسیج باید در تراز اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت کند، اظهار کرد: فهم دقیق از مبانی فکری و گفتمانی انقلاب، زمینه‌ساز ارتقای عملکرد مجموعه‌های بسیجی و افزایش اثرگذاری آن‌ها در سطح جامعه است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی افزود: هرچه نگاه ما به انقلاب اسلامی عمیق‌تر و مبتنی بر معارف اصیل دینی و انقلابی باشد، مسیر حرکت نیروهای بسیجی نیز منسجم‌تر، هدفمندتر و مؤثرتر خواهد شد.

سردار عمومهدی با اشاره به اهمیت توجه به مقدمات ظهور، تصریح کرد: فرهنگ بسیج باید در امتداد امیدآفرینی، عدالت‌خواهی، بصیرت‌افزایی و زمینه‌سازی برای تحقق آرمان‌های مهدوی قرار گیرد و این مهم نیازمند کار جهادی و مستمر است.

وی همچنین بر لزوم انجام کارهای ساده و اثرگذار در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج تأکید کرد و گفت: بسیاری از کارهای بزرگ از اقدامات کوچک، منظم و خالصانه در پایگاه‌ها آغاز می‌شود و همین فعالیت‌های ساده، اگر درست و پیوسته انجام شوند، منشأ تحولات بزرگ خواهند بود.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: فرماندهان حوزه‌های مقاومت باید با روحیه جهادی، ابتکار عمل، اخلاص و توجه به نیازهای واقعی مردم، پایگاه‌های بسیج را به کانون‌های فعال و اثرگذار در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی تبدیل کنند.

کد مطلب 6918572

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