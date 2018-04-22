تدوین طرح تأمین مسکن اقشار ضعیف در مجلس/جلسات هفتگی با وزارت راه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی از تدوین طرحی در کمیسیون عمران مجلس با هدف تأمین مسکن اقشار ضعیف جامعه خبر داد و گفت: با توجه به نیاز سالانه کشور به تولید مسکن باید برنامه مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر شرایط برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه سخت شده است، افزود: برای تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه کمیسیون عمران مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌ها در حال تدوین طرحی با محوریت خانه‌دار کردن اقشار نیازمند است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه بسیاری از اقشار جامعه توانایی سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم مسکن برای اخذ تسهیلات را ندارند، تصریح کرد: برای رفع مشکلات پیش روی این قشر از جامعه در تلاش هستیم تأمین مسکن ارزان صورت بگیرد.

وی با اشاره به محورهای طرح مذکور، افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و افزایش دوره بازپرداخت وام مهم‌ترین محورهای طرح پیشنهادی مجلس در راستای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه است.

رضایی کوچی ادامه داد: بی‌توجهی به انباشت تقاضا در بحث مسکن حباب فعلی نرخ‌ها را ایجاد کرده ازاین‌رو غفلت از بازار مسکن دیگر به صلاح نیست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین از تلاش برای برگزاری جلسات هفتگی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: معضلات پیش روی بازار مسکن باید در این هم‌اندیشی‌ها برطرف شود.

وی در پایان گفت: به‌طور حتم در آینده نزدیک با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه مسکن و وزیر راه و شهرسازی زمینه عملیاتی شدن طرح تأمین مسکن ارزان صورت خواهد گرفت.