به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی کتابفروشان موفق و کتابفروشان مناطق کم برخوردار در طرح عیدانه کتاب ۹۷ عصر امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت به همت موسسه خانه کتاب در شهر قمصر در استان اصفهان برگزار شد.

در این نشست که علاوه بر کتابفروشان یاد شده تعدادی از مسئولان فرهنگی از جمله احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، نیکنام حسینی پور مدیرعامل خانه کتاب و تعدادی از معاونین و مسئولان این موسسه، شهردار و رئیس شورای شهر قمصر و همچنین حجت الاسلام والمسلمین ایزدپناه مشاوره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشتند، کتابفروشان مشارکت کننده در طرح عیدانه کتاب ۹۷ به بیان نقطه نظرات خود پیرامون این طرح و سایر طرح های حمایتی از کتابفروشی ها پرداختند.

قائمی مدیر کتابفروشی مهرگان در شهرستان قروه در استان کردستان با بیان اینکه طرح هایی مانند عیدانه کتاب نشان دهنده توجهی مناسب از سوی دولت به کتابفروشی ها بعد از سالها بود تاکید کرد: با وجود چنین طرح هایی، برگزاری نمایشگاههای استانی کتاب دیگر چه توجیهی می تواند داشته باشد.

وی از مسئولان موسسه خانه کتاب خواست تا با استفاده از بانک اطلاعاتی که از طریق اجرای این طرح ها از کتابفروشی ها تهیه کرده اند، پاره ای از نواقص این طرح ها را برطرف کنند.

همچنین فریبا جمشیدی مدیر کتابشهر کرمانشاه با اشاره به اینکه در ۸ دوره اجرا شده طرح های حمایتی از کتابفروشی ها، ۷این کتابفروشی دوره را شرکت کرده است یکی از نقاط قوت این قبیل طرح ها را رسیدن کتابها به کتابخوان ها ذکر کرد و با اشاره به پایبند شدن کتابفروشی ها به پاره ای از اصول فروش کتاب در حین اجرای این قبیل طرح ها گفت: نقدی که می تواند بر طرح عیدانه کتاب وارد کرد این است که با توجه به یارانه اندکی که دولت برای آن تخصیص می دهد، به نظر می رسد بیشتر مناسب خرید و فروش کتابهای ارزان قیمت است.

وی گفت: به عنوان مثال کمتر کسی با ۲۰ درصد یارانه می تواند یک دوره چند جلدی از یک کتاب مرجع تهیه کند.

وی همچنین ثبت نشدن شابک پاره ای از کتابها را در سامانه مربوطه در خانه کتاب، یکی از موانع اجرای موفق طرح عیدانه عنوان کرد و در مورد بازه های زمانی اجرای این قبیل طرح های حمایتی نیز گفت: اگر این طرح به صورت فصلی و سالی ۴ بار اجرا شود، مشتری ها ما ریزش پیدا می کنند لذا پیشنهاد می دهم که مدت اجرای این طرح از یک ماه به ۲۰ روز کاهش پیدا کند اما تعداد دفعات اجرای آن بیشتر شود.

مسعود منوچهری مدیرکتابفروشی بچه های کتاب شیراز هم با ذکر نکاتی در این جلسه بازپرداخت دیرهنگام تعهدات موسسه مجری طرحهای حمایتی از کتابفروشی ها را از جمله مشکلات کتابفروشان از این موضوع عنوان کرد و همچنین خواستار انجام نظرسنجی هایی از مخاطبانی که اقدام به خرید کتاب از کتابفروشی ها کرده اند، درباره میزان رضایتشان از آن کتابفروشی شد.

این کتابفروش همچنین پیشنهاد افزایش سقف خرید کتاب در طرح های عیدانه را از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان مطرح کرد.

فرشته سنجری مدیر کتابفروشی انفورکتاب در قیطریه تهران هم در این جلسه گفت: زمانی که یک طرح حمایتی از کتابفروشی ها پایان می یابد تا زمانی که طرح بعدی آغاز می‌شود، ما شاهد ریزش قابل توجه مخاطبانمان هستیم؛ آنها انتظار تخصیص های بیشتر را دارند و ما هم مجبور می شویم خارج از سیستم رسمی، این تخصیص ها را ارائه کنیم. این مسئله موجب می‌شود که کتاب از ارزش واقعی خود فاصله بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت بازار قیمت کاغذ از طرف دولت، این مسئله را یکی از معضلات اصلی بازار نشر و فروش کتاب در کشور عنوان کرد.

این کتابفروش همچنین برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب و همچنین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را آسیب زننده به کتابفروشی‌ها عنوان و پیشنهاد تخصیص تسهیلات برای تهیه ملک جهت سقف کتابفروشی ها را مطرح کرد.

مرتضوی مدیر فروشگاه شهر کتاب اصفهان هم در سخنانی طرح عیدانه کتاب را ضد توسعه و در تناقض با اهداف خودش توصیف کرد و گفت: ما واقعا نمی دانیم که چرا در حین اجرای این قبیل طرح های حمایتی، خانه کتاب که موسسه مجری این طرح ها است، از ما می خواهد که فروش کتابمان را کنترل کنیم آن هم با این استقلال که سقف یارانه ما تمام می‌شود؟

وی افزود: اگر هدف از اجرای این طرحها اضافه کردن کتاب به سبد کالای خانوار است چه دلیلی دارد که ما از فروش بیشتر کتاب به کتابخانه ها ممانعت کنیم؟

این کتابفروش اصفهانی با اشاره به بودجه اندک این قبیل طرح های حمایتی به مسئولان خانه کتاب توصیه کرد که متناسب با همان بودجه این طرح ها را اجرا کنند. به عقیده من این قبیل طرح ها بیشتر مناسب اجرا در کتابفروشی های کوچک است.

مدیر فروشگاه شهر کتاب اصفهان در عین حال تاکید کرد که اگر اجرای طرح های حمایتی از کتابفروشی ها در سال از یک بار تجاوز کند، به ضد خودش تبدیل می شود و ما شاهد پدید آمدن مشکلات درحوزه هایی از قبیل قیمت گذاری کتاب خواهیم بود.

در این جلسه همچنین سعیدی از شهر کتاب همدان هم با حمایت از اجرای طرح های حمایتی از کتابفروشی ها به صورت فصلی، استقبال مردم شهر خود را از عیدانه کتاب ۹۷ بسیار مثبت ذکر کرد.

آرش بیدل مدیر خانه کتاب کرمانشاه هم با بیان اینکه حال کتاب در کشور خوب نیست، گفت: در شهر ما، کرمانشاه متاسفانه تنها در سال گذشته ۲ کتابفروشی تعطیل شده است. به عقیده من ما به جای اینکه کتابفروشان را مجبور به ارائه تخفیف در قیمت کتابهایشان بکنیم، بهتر است موضوع یارانه کاغذ را مدیریت و حل کنیم.

وی همچنین پیشنهاد کرد: یارانه طرح های حمایتی از کتابفروشی ها با توجه به میزان فروش هر کتابفروشی در هر استان که در ۸ دوره قبلی این طرح ها ثبت است، به صورت مجزا به آن کتابفروشی ها در همان استانها اختصاص پیدا کند.

همچنین ملک افضلی مدیر کتاب تخصصی پزشکی بابل در سخنانی بازه زمانی اجرای طرح عیدانه کتاب را با توجه به اینکه مراجعه کنندگان به کتابفروشی متبوعش عموما دانشجویان بوده اند، بسیار نامناسب ارزیابی کرد و گفت: فروش ما در این مدت اجرای عیدانه کتاب ۹۷ نسبت به دوره های قبلی بسیار کمتر بود چرا که مشتریان اصلی ما در ایام عید در تعطیلات بودند.

وی همچنین پیشنهاد کرد که یارانه این قشر از کتابخوان ها (دانشجویان) در طرح های حمایتی بعدی خانه کتاب از کتابفروشی ها، بیشتر شود.

همچنین در این نشست یراقچی مدیر کارگروه کتابفروشان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در سخنانی بزرگترین مشکل بازار فروش کتاب را در ایران، وجود بازارهای موازی کتاب عنوان کرد و گفت: این بازارها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با دولت مرتبط هستند؛ در واقع یا با حمایت دولت شکل می گیرند و یا بر اثر بی توجهی دولت، بوجود می‌آیند.

وی تخفیف قیمت کتاب را بسیار آسیب زننده به حوزه نشر توصیف کرد و گفت: تخفیف کتاب در واقع باعث خفیف شدن کتاب می‌شود و به عقیده ما راه حمایت از کتاب، توسعه کتابخانه ها است.