بازگشت استقلال در نیمه دوم اتفاقی نبود/ به نایب قهرمانی امیدواریم

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پیروزی آبی پوشان مقابل پیکان اظهار داشت: در مجموع هر دو تیم بازی خوب و جسورانه‌ای ارائه دادند. هر دو مربی برای پیروزی به میدان آمده بودند و در هیچ دقیقه‌ای پا پس نکشیدند. بازیکنان دو تیم هم از انگیزه‌های بالایی برای این بازی برخوردار بودند.

عضو کمیته فنی آبی پوشان گفت: وقتی یک تیم 10 نفره می‌شود اما تا دقیقه نود برای گل زدن و بردن اشتها دارد و تلاش می کند یعنی برنامه پشت این تیم است. وقتی تیم گل اول را می‌خورد جبران می‌کند، دومی را هم می‌خورد پا پس نمی‌کشد و باز هم جبران می‌کند، 10 نفره می‌شود اما باز هم حریف را تحت فشار می‌گذارد و نتیجه هم می‌گیرد، این اتفاقات نمی‌تواند حادثه باشد. یعنی برنامه و تفکر و زحمت پشت این تیم قرار دارد.

پیشکسوت باشگاه استقلال با بیان اینکه اهمیت دیدار با پیکان بسیار بالا بود اذعان داشت: فوتبال یک جنگ تمام عیار است و هیچ تیمی حق ناامیدی ندارد. قانون فوتبال است که شما تلاش کنید و از رقابت پا پس نکشید و نتیجه لازم را بگیرید. ما نمی‌توانستیم به این دلیل که سایپا و ذوب آهن از ما بالاتر هستند دست از تلاش برداریم. خوشبختانه فعلا سایپا را در جدول گرفتیم و امیدواریم در آخرین هفته بتوانیم ذوب آهن را هم گرفته و نایب قهرمان شویم.

وی در خصوص ادامه همکاری شفر با استقلال بیان داشت: برای باشگاه استقلال که سرمایه اصلی و صاحبان اصلی‌اش هوادارانش هستند، رضایتمندی هواداران در اولویت قرار دارد و وقتی هوادار از عملکرد شفر رضایت دارد باشگاه هم همه تلاشش را برای جلب رضایت شفر و ادامه همکاری او انجام می‌دهد. همانطور که آقای افتخاری اعلام کرد باید تمدید قرارداد شفر با استقلال را نهایی دانست و باشگاه باید از الان دورخیز خود را برای فصل بعد انجام دهد.

مدافع سابق آبی پوشان در ادامه بیان داشت: البته اولویت برای باشگاه استقلال قطعا جام حذفی است که نباید حریف مان در این مسابقات را هم دست کم گرفت. اما در عین حال نباید از هفته پایانی لیگ برتر و بازی مقابل سپاهان هم غافل شد. همچنان می گویم به نایب قهرمانی در لیگ برتر امیدوار هستیم.