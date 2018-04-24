شرایط فروش جدید نگین خودرو با قیمت قطعی و تحویل فوری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درحالیکه به دلیل نوسانات ارزی برخی از شرکتهای واردکننده خودرو از ارائه قیمتهای قطعی محصولاتشان خودداری میکنند، شرکت نگین خودرو در بخشنامه جدید خود که تا پایان اردیبهشتماه معتبر است، خودروهای تلیسمان، کولئوس و داستر را با قیمت قطعی و تحویل فوری عرضه کرده است.
در شرایط اقساطی خرید شرکت نگین خودرو، وام بدون بهره و بازپرداخت ۶ و ۱۲ ماهه برای خریداران وجود داشته و همچنین دوره های پرداخت طولانیتر تا ۳۶ ماه با کارمزد پائینتر نیز در این طرح موجود است.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید به مشاهده بخشنامه مراجعه فرمائید.
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