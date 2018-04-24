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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۵۲

هیجان بهاره رنو با کاهش قیمت‌ها آغاز شد؛

شرایط فروش جدید نگین خودرو با قیمت قطعی و تحویل فوری

شرایط فروش جدید نگین خودرو با قیمت قطعی و تحویل فوری

نگین خودرو در بخشنامه جدید فروش خود، محصولات رنو را با قیمت قطعی، هدیه خرید نقدی و تحویل فوری عرضه کرده است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درحالی‌که به دلیل نوسانات ارزی برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو از ارائه قیمت‌های قطعی محصولاتشان خودداری می‌کنند، شرکت نگین خودرو در بخشنامه جدید خود که تا پایان اردیبهشت‌ماه معتبر است، خودروهای تلیسمان، کولئوس و داستر را با قیمت قطعی و تحویل فوری عرضه کرده است.

در شرایط اقساطی خرید شرکت نگین خودرو، وام بدون بهره و بازپرداخت  ۶ و ۱۲ ماهه برای خریداران وجود داشته و همچنین دوره های پرداخت طولانی‌تر تا ۳۶ ماه با کارمزد پائین‌تر نیز در این طرح موجود است.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به مشاهده بخشنامه مراجعه فرمائید.

کد مطلب 4278751

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    نظرات

    • رصا IR ۲۰:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
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      پاسخ
      واقعا مگه آدم دبوانه باشه اینفدر پول برای این ماشینا بده آخه مگه ما مردم چه گناهی کردیم که باید چند برابر بقیه مردم دنیا پول ماشین بدیم. رنو کلیوس بقیه جاها با عوارض و بقیه چیزها 100 تومانه

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