به گزارش خبرنگار مهر، جلد اول این مجموعه به نام «قانون 1 :هرگز دوستت را به صندلی نچسبان» کتابی 84 صفحه ای و مصور است که در خلاصه آن آمده:« اگر بچه های کلاس نتوانند در جلسه نمایش روی صندلی هایشان بنشینند معلم کلاس توی درد سر بزرگی می افتد.خوشبختانه راسکویک نقشه خیلی خیلی خوب دارد تا معلمش را از دردسر نجات دهد؛اما کجای این نقشه درست پیش نمی رود؟»

جلد دوم «قانون2:هرگز خرس یک پسر قلدر را کش نرو» نام دارد و کتابی 80 صفحه ای و مصور است که در خلاصه آن آمده:« فیل عروسکی راسکو گم می شود و او تقریبا مطمین است که وایات آن دزدیده است.راسکو خیلی زود می فهمد که وایات هم یک خرس عروسکی محبوب دارد که از آن جدا نمی شود.برای همین تصمیم می گیرد که وایات هم درد گم شدن عروسک محبوبش را بچشد.خب اینطوری همه چیز درست می شود؛نمی شود؟»

جلد سوم این مجموعه به نام « قانون3:هرگز ژاکتت را با یک گربه عوض نکن»کتابی 84 صفحه ای و مصور است که در خلاصه آن آمده : «به نظر می رسد هرکسی به جز راسکو در زندگی اش جایزه ای برده است.مسابقه حیوانات خانگی به زودی برگزار می شود و جایزه برنده مسابقه هم خیلی با ارزش است.راسکو واقعا می خواهد برنده این مسابقه باشد.آیا او می تواند حیوان خانگی کسی را قرض بگیرد و جایزه با ارزش را ببرد؟

«قانون 4:هرگز توی دیگ کمپوت سیب شنا نکن»، عنوان چهارمین جلد از مجموعه «آتیش‌پاره‌ی کلاس اولی» و کتابی 78 صفحه ای و مصور است که در خلاصه آن آمده :«بچه های کلاس برای اردو به باغ سیب می روند و راسکو می خواهد بهترین رفتار را داشته باشد.اما شاید عاقبت کارش در این اردو خیلی بد بو و چسبناک باشد شاید هم نباشد شما چه فکر می کنید؟»

جلد پنجم این مجموعه به نام « قانون4 :هرگز با کفش سخنگو راه نرو» کتابی84 صفحه ای و مصور است که در خلاصه آن آمده :«والدین گاس گفته اند که تا وقتی کفش هایش پاره نشوند نمی توانند برای او کفش سخنگو بخرند.اما انگار کفش های قدیمی گاس عمر جاویدان دارند.خوشبختانه یک کاری است که راسکو آن را خوب بلد است:خراب کردن همه چیز:آیا ماجرای کفش ها حل می شود؟

جلد ششم مجموعه «آتیش‌پاره‌ی کلاس اولی» به نام «قانون 5: هرگز با یک کدو تنبل فراری مسابقه نده» کتابی 80 صفحه ای و مصور است که در خلاصه آن می خوانیم: « اگر راسکو بتواند وزن یک کدو تنبل بزرگ را حدس بزند،برنده مسابقه خواهد شد.اما یک گربه سیاه کوچولو از راه می رسد و همه نقشه های راسکو را به هم می ریزد.آیا راسکو می تواند برنده مسابقه باشد؟

مجموعه شش‌جلدی «آتیش‌پاره‌ی کلاس اولی» نوشته کاترین اپلگیت با ترجمه فریبا نباتی در 1000 نسخه از سوی انتشارات پیدایش و برای کودکان منتشر شده است.

