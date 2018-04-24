روش کم مصرف انتقال ویدئو از عینک هوشمند ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به چند دلیل عینک های هوشمند مجهز به دوربین در بازار طرفداران زیادی ندارند. ظاهر زمخت عینک و فقدان کاربرد واقعی از جمله این دلایل هستند. اما یکی از مشکلات اصلی چنین عینک هایی نیاز به باتری های بزرگ است تا بتوان ویدئو را پخش کرد.

درهمین راستا محققان دانشگاه واشنگتن روشی برای پخش ویدئو ابداع کرده اند که در مقایسه با روش های معمولی ۱۰ هزار بار انرژی کمتری مصرف می کند. برای این منظور آنها اطلاعات را به طور بی سیم به دستگاه دیگری منتقل می کنند.

دوربین های معمول قبل از ارسال ویدئو به طور بی سیم، فایل مذکور را فشرده می کنند. این روش پیکسل های ویدئو را در دوربین به آنتن منتقل و سیگنال های اطلاعات را به طور مستقیم به دستگاه دیگر منتقل می کند.

به این ترتیب می توان ویدئو را به موبایل یا رایانه نزدیک دوربین منتقل کرد تا فرایند پردازش را انجام دهد.

نمونه فعلی چنین عینکی فقط می تواند ۱۰ فریم در ثانیه را تا مسافت ۱۴۴ فوت ارسال کند. با فراگیر شدن چنین روشی می توان دوربین های پوشیدنی را بیشتر به کار برد.

دانشمندان معتقدند ورزشکاران می توانند با استفاده از چنین دوربینی ویدئوی مسابقات را از دیدگاه اول شخص پخش کنند.