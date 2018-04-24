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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۵۶

مطبوعات فاش کردند؛

استراتژی خاص بایرن مونیخ برای متوقف کردن رئال

استراتژی خاص بایرن مونیخ برای متوقف کردن رئال

دو جلسه تمرینی یوپ هاینکس نشان می‌دهد که او برای متوقف کردن رئال مادرید و بازیکنان کلیدی‎اش چه سبک بازی‎ای را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی مارکا در آستانه دیدار حساس دو تیم فوتبال بایرن مونیخ و رئال مادرید در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا گزارشی ویژه از جلسه تمرینی تیم آلمانی دارد و با توجه به محوریت تمرین اعلام کرده که باواریایی‌ها قرار است با چه سبکی در این دیدار حضور پیدا کنند.

یوپ هاینکس، سرمربی بایرن، برای روز دوشنبه و سه‎شنبه جلسه تمرینی خاصی اختصاص داده که یک ساعت آن به شناخت بازی‌ها و سبک رئال مادرید مربوط می‎شود و باقی به تمرین برای در اختیار داشتن مالکیت توپ و پرس شدید در طول ۹۰ دقیقه بازی خواهد بود.

طبق ادعای کارشناسان هدف هاینکس از این جلسات تمرینی و سبکی که برای این بازی انتخاب کرده از کار انداختن اول از همه لوکا مودریچ، تونی کروس و ایسکو و بعد از آن باقی هم‎تیمی‌هایشان است و با این روش می‌خواهد کنترل بازی را از حریف گرفته و به اختیار خود در آورد.

باید منتظر بود و دید زیدان که آمار خوبی هم مقابل بایرن دارد چه تاکتیکی برای خنثی کردن استراتژی هاینکس انتخاب می‎کند.

کد مطلب 4279351

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