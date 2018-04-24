استراتژی خاص بایرن مونیخ برای متوقف کردن رئال

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی مارکا در آستانه دیدار حساس دو تیم فوتبال بایرن مونیخ و رئال مادرید در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا گزارشی ویژه از جلسه تمرینی تیم آلمانی دارد و با توجه به محوریت تمرین اعلام کرده که باواریایی‌ها قرار است با چه سبکی در این دیدار حضور پیدا کنند.

یوپ هاینکس، سرمربی بایرن، برای روز دوشنبه و سه‎شنبه جلسه تمرینی خاصی اختصاص داده که یک ساعت آن به شناخت بازی‌ها و سبک رئال مادرید مربوط می‎شود و باقی به تمرین برای در اختیار داشتن مالکیت توپ و پرس شدید در طول ۹۰ دقیقه بازی خواهد بود.

طبق ادعای کارشناسان هدف هاینکس از این جلسات تمرینی و سبکی که برای این بازی انتخاب کرده از کار انداختن اول از همه لوکا مودریچ، تونی کروس و ایسکو و بعد از آن باقی هم‎تیمی‌هایشان است و با این روش می‌خواهد کنترل بازی را از حریف گرفته و به اختیار خود در آورد.

باید منتظر بود و دید زیدان که آمار خوبی هم مقابل بایرن دارد چه تاکتیکی برای خنثی کردن استراتژی هاینکس انتخاب می‎کند.