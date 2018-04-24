به گزارش خبرگزاری مهر، دنیله دروسی، کاپیتان تیم فوتبال رم در آستانه دیدار دو تیم فوتبال رم و لیورپول در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا یاد ۹۶ کشته حادثه هیلزبورو را گرامی داشته است.

در ۱۵ آوریل ۱۹۸۹ نزدیک به ۱۰۰ هوادار لیورپول در دیدار نیمه نهایی جام حذفی بین لیورپول و ناتینگهام فارست کشته شدند. در سال ۲۰۱۶ هم اعلام شد که این حادثه به دلیل اجرا نشدن قانون بوده است و نتیجه کم‌کاری نیروهای پلیس و آمبولانس‌ها بوده است.

به همین دلیل بیرون از آنفیلد و در آستانه دیدار حساس سه‏‎شنبه شب یادبودی برای آن‌ها گرفته شد و باعث شد تا دنیله دروسی، کاپیتان جالوروسی هم به این موضوع واکنش نشان دهد.

او در توئیتر شخصی‎اش در این باره نوشت: کاپیتان رم، دنیله دروسی از طرف باقی اعضای تیم، تاجی از گل به مناسبت یادبود کشته شدگان حادثه هیلزبورو و ۹۶ هوادار لیورپول در سال ۱۹۸۹ تقدیم خواهد کرد.