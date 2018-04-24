حسگری که جان سانحه دیدگان حوادث را نجات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، حسگر یادشده سبک و قابل حمل بوده و می توان آن را به بدن نیروهای امداد و نجات یا پهپادهای مختلف نصب کرد.

حسگرهای مذکور با بررسی علائم حیاتی از انسان ها در محیط اطراف قادر به شناسایی سریع بازماندگان سوانح در کوتاه ترین زمان ممکن است، امری که شانس زنده ماندن آسیب دیدگان را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

به عنوان مثال در شرایط دشوار و هولناک بعد از وقوع یک زلزله که بسیاری از مردم در زیر آوار گیر کرده و نیاز به کمک دارند، این حسگرها می توانند به کمک سگ های زنده یاب و نیروهای امدادی بیایند و افراد سانحه دیده که وضعیت خطرناکی دارند را بیابند.

حسگرهای طراحی شده به این منظور در واقع متشکل از ۵ حسگر هستند که هر یک وظیفه ای خاص را بر عهده دارند. دو حسگر برای شناسایی رطوبت و دی اکسیدکربن به کار می روند. سه حسگر دیگر هم برای تشخیص تنفس، مواد شیمیایی متشکل از استون، آمونیاک یا ایزوپرن که از پوست بدن ساطع می شود تولید شده اند.

این محصول جدید در شرایط آزمایشگاهی با موفقیت آزمایش شده و با سرعت بالایی حضور انسان ها را حتی در محیط های شلوغ و آلوده تشخیص داده است. با این حال هنوز باید آزمایش های بیشتری در شرایط غیرعادی به منظور ارتقای کیفیت این ابزار انجام شود.