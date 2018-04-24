وعده های محقق نشده در آذربایجان شرقی را تکمیل می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی در بدو ورود به تبریز در جمع خبرنگاران گفت: خیلی خوشحال هستم که دو روز مهمان مردم غیور تبریز و آذربایجان شرقی خواهم بود.

وی سپس گفت: در این دو روز نسبت به سفر قبلی استانی به آذربایجان شرقی که ۲۳ طرح و برنامه تصویب شده بود توجه ویژه ای خواهیم داشت. بررسی می کنیم که ببینیم چند تا پروژه و وعده داده شده به مردم عملیاتی شده و چند تا تکمیل شده و چند پروژه باقی مانده است.

روحانی ادامه داد: وعده های قبلی را تکمیل می کنیم. برای امسال و دو سال آینده نیز در نظر داریم پروژه ها و طرح های جدیدی در استان به بهره برداری برسد که این موارد در شورای اداری بحث می شود.

رئیس جمهور ایران اسلامی افزود: فردا اجلاسی به مناسبت تبریز۲۰۱۸ داریم که شرکت می کنیم و تبریز ۲۰۱۸ را به صورت رسمی افتتاح می کنیم. این رویداد را نیز به مردم تبریز تبریک می گویم.