معرفی پاکستان به عنوان حامی تروریسم قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در دیدار «ظفر محمود عباسی» فرمانده نیروی دریایی ارتش پاکستان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان دارای مشترکات تاریخی و مذهبی هستند و دو ملت به خوبی همدیگر را می‌شناسند.

وی افزود: هنر ما مسئولین این است که بستر مناسبی را برای ارتقای مناسبات به وجود آوریم و اگر نسبت به این موضوع بی توجهی کنیم ملت ها هم آسیب می‌بینند.

امیر سیاری افزود: انتظار واقعی این است که سطح ارتباطات با توجه به مناسبات مشترک ارتقا یابد و ما باید هوشمندانه رفتار کنیم و اجازه ندهیم دیگران بتوانند بر روابط ما تاثیر گذار باشد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: با ارتقاء توانمندی‌های دو ملت، ما می توانیم به پیشرفت های زیادی دست پیدا کنیم.

وی به برخی از زمینه های همکاری اشاره کرد و گفت: ما در بحث آموزش می توانیم سطح مناسبات فعلی را ارتقا دهیم، این آموزش ها در سطوح مختلف می‌تواند اجرایی بشود.

امیر سیاری اضافه کرد: در بحث تبادل اطلاعات به خصوص در مواردی که امنیت مرزهای ما را تحت تأثیر قرار داده است بایستی با یکدیگر همکاری نزدیک تری داشته باشیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش دیگر زمینه همکاری ایران و پاکستان را در خصوص امنیت مرزها، تمرینات و انجام رزمایش‌های مشترک و تبادل تیم های ورزشی برشمرد و بیان داشت: چرا نباید ما رزمایش‌های مشترک زمینی، هوایی و دریایی داشته باشیم.

رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان این که ما در بحث هوا، دریا و زمین با توجه به هشت سال دفاع مقدس تجربیات خوبی داریم که می توانیم آن ها را در اختیار شما قرار دهیم تصریح کرد: دو کشور می توانند در زمینه های فنی، تعمیر و نگهداری در قسمتهای مختلف همکاری های قابل قبولی داشته باشند.

امیر سیاری گفت: راهبرد جدید استکبار جهانی در خصوص معرفی پاکستان به عنوان حامی تروریست برای ما قابل قبول نیست. درحالی که کشور پاکستان ضربات زیادی از تروریسم خورده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه نباید به دشمنان اجازه داد هر گونه که می خواهند در مورد ما فکر کنند تاکید کرد: کشورهای غربی می‌خواهند خواسته خود را تحمیل کنند و به دنبال هژمونی و برتری طلبی خود هستند و ما باید با اتحاد و همکاری خود از این اقدامات آن ها جلوگیری کنیم و هوشیارانه اجازه ندهیم که آن ها هرگونه اقدام و فکری را در مورد ما داشته باشند.

در ادامه دریاسالار ظفر محمود عباسی گفت: ایران کشوری اسلامی است و مشترکات زیادی بین ایران و پاکستان وجود دارد. ما اعتقاد داریم روابط ما بایستی سطح بالاتری نسبت به امروز داشته باشد.

وی افزود: روابط ما بر اساس تاریخ و اهداف مشترک است که انشاءالله در آینده شاهد گسترش ارتباطات خود خواهیم بود.

فرمانده نیروی دریایی پاکستان ادامه داد: اجلاس IONS فرصت مناسبی ایجاد کرده که بتوانیم روابط مان را ارتقا دهیم.

وی گفت: ما باید از طریق آموزش ها و انجام مانورهای مشترک بتوانیم مناسبات خود را گسترش داده و در برقراری امنیت مرزها با همدیگر همکاری لازم را داشته باشیم.

ظفر محمود عباسی افزود: ما اعتقاد داریم که برای انجام کلیه همکاری ها باید یک چهارچوب های داشته باشیم و کمیته‌های مشترک تشکیل دهیم تا در خصوص موضوعات مورد نظر به نتیجه مشترک دست یابیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش پاکستان خاطرنشان کرد: در بحث تروریسم پاکستان بیشترین آسیب را دیده و مردم در جنگ بر ضد تروریسم صدمات زیادی را متحمل شده اند.

ظفر محمود عباسی تصریح کرد: موقعیت استراتژیک ایران و پاکستان ایجاب می‌کند که ارتباط و همکاری های بیشتری با هم داشته باشیم و امیدواریم این مناسبات در سطح عالی ارتقا یابد.