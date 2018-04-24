گردهمایی «چهل شاهد» برگزار شد/ شاهدان واقعیت محض جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح؛ در این گردهمایی که عصر دوشنبه ۳ اردیبهشت با حضور کمال خرازی وزیر اسبق امور خارجه و برخی از اعضای گروه «چهل شاهد» برگزار گردید، سید عباس میرهاشمی مدیر عامل انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس ضمن خیر مقدم و تبریک اعیاد شعبانیه، برای آشنایی اعضای گروه «چهل شاهد» با انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس به شرح مختصری از تاریخچه، سوابق و فعالیت­ های این انجمن پرداخت.

میرهاشمی با اشاره به تاریخچه­ انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس گفت: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس به صورت خودجوش و با مشارکت عکاسانی که در دفاع مقدس به ثبت وقایع می پرداختند شکل گرفت. پس از شکل گیری، این انجمن به بنیاد فرهنگی روایت فتح متصل شد.

مدیر عامل انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس بیان کرد: از همان سال­ های آغازین شروع به کار انجمن، همکاری و اعتمادسازی میان عکاسان اعم از حرفه ای و آماتور در دستور کار قرار گرفت و به همین منظور تعداد زیادی از عکس ­هایی که به ثبت رسیده بود جمع ­آوری شد. در حال حاضر بیش از ۱ میلیون فریم نگاتیو گردآوری، ثبت و کدگذاری شده که درصد بالایی از آن، قابل استفاده و انتشار می باشد. از این عکس ­ها، حدود ۲۰ عنوان کتاب در قالب­های مستند، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی منتشر شده است.

در ادامه فرهاد سلیمانی مسئول پژوهش انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس گفت: حدود ۱۷ سال از شکل گیری انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس می گذرد و در این مدت انتشار کتاب، تدوین تاریخ شفاهی عکاسی دفاع مقدس و برگزاری نمایشگاه ­ها و کارگاه ­ها توسط این انجمن صورت گرفته است. در سال­ های دفاع مقدس که عکاسان مشغول ثبت تصاویر جنگ بودند و مستندسازان، این واقعه عظیم را روایت می کردند، گروه «چهل شاهد» در عملیات ­ها مشغول واقعه نگاری بود و در نقاطی که حضور در آنجا غیر ممکن بود عکس ­ها و فیلم ­های ارزشمندی را به ثبت رساند. مساله ­ای که مورد اهمیت است پرداختن به این گروه و تاریخ شکل گیری آن است. با بضاعتی که این گروه داشته، می ­توان با جمع آوری آثار، تدوین و تحلیل آن کتب ارزشمندی به چاپ رساند.

وی یادآور شد: باید در نظر داشت گروه «چهل شاهد» که جناب خرازی بانی تشکیل آن بود، اتفاق ویژه ای در زمینه­ هنر، بالاخص هنر دفاع مقدس است که علاوه بر چاپ و انتشار آثار، ظرفیت تهیه و تولید مستند در مورد تاریخچه­ شکل­ گیری این گروه، آثار، شهدا و اعضای این گروه وجود دارد. بر این باوریم اگر استودیوهای فیلمسازی جهان چنین موضوعاتی را در اختیار داشتند، بهترین آثار را از آنها خلق می کردند. کما اینکه آن­ها از موضوعات خیلی معمولی، آثار قابل توجهی تولید کرده ­اند. حال امید می­ رود که این امر تحقق پذیرد و از این گنجینه دفاع مقدس به بهترین نحو ممکن استفاده شود.

در ادامه­ این گردهمایی، ناصر محتشم مسئول وقت گروه «چهل شاهد» با زنده نگاه داشتن یاد و خاطره­ شهدای این گروه گفت: از گروه «چهل شاهد» اسنادی وجود دارد که برای تولید آثار فاخر و ارزشمند می­ تواند مورد استفاده قرار گیرد. هر شخص حقیقی و حقوقی که تمایل داشته باشد روی این اسناد کار کند، با روی باز آن­ها را در اختیارش قرار خواهیم داد تا بتواند از این اسناد بهره ببرد. گروه «چهل شاهد» سال­ ها پیش با مساعدت دکتر خرازی شکل گرفت اما در سال ­های پس از جنگ، با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شد و هرکدام از اعضای گروه به مشاغل دیگری پرداختند. حال پس از سال­ ها با کمک انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس این فرصت فراهم شده است تا در حضور دکتر خرازی که محبت شان همیشه شامل حال ما بوده، این گروه دوباره دور هم جمع شود. ما خواهان تحقق چند مساله هستیم تا بتوانیم انشاء الله دوباره این گروه را احیا کرده و به روزهای اوج بازگردانیم.

پس از صحبت ­های محتشم دیگر اعضای گروه «چهل شاهد» به معرفی خود و نقل خاطرات شان از جنگ و گروه پرداختند.

در ادامه خرازی، از بنیانگذاران این گروه با ابراز خوشحالی از دیدار با اعضای گروه و زنده شدن یاد آن ایام گفت: گروه «چهل شاهد» وظیفه­ خطیری را بر عهده داشت، آنها بدون هیچ چشم داشتی برای انجام یک کار خطرناک خود را وقف دفاع مقدس کردند. الحمدالله این ویژگی هنوز در تک تک شما عزیزان مشهود است. آنچه که شما بدون هیچ پناه و پشتیبانی ثبت کرده ­اید، لحظات بی نظیری بوده که در هیچ کجا به ثبت نرسیده است.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی در ادامه گفت: جای خرسندی دارد که این گنیجینه توسط آقای نیکبخت در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ­های دفاع مقدس محافظت می­ شود. بنده مدت­ ها بود که به دنبال برگزاری جلسه با اعضای گروه بودم. در این جلسه پیشنهاداتی مطرح شد که همگی از دغدغه ­های بنده نیز هست و ان­شاءالله کمک خواهیم کرد تا این خواسته ­ها محقق شود و ضمن ساخت مستند از تاریخچه­ گروه، طی برقراری یادواره­ای از خانواده­ شهدا و جانبازان این گروه تجلیل شود.

در انتهای مراسم، خرازی به همراه اعضای گروه «چهل شاهد» به بازدید از گنجینه­ انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس پرداختند.