به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رضا جعفرزاده درباره قیمتگذاری بلیت هواپیما گفت: بعد از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری نرخ تکلیفی تعیین نمیکند.
وی افزود: با این وجود سازوکارهایی برای کنترل قیمت بلیت هواپیما در زمانهای پیک پروازی پیشبینی شده و تا کنون نیز این سازوکارها در ایام پر سفر اجرایی شدهاند.
جعفرزاده درباره نحوه نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر بلیت هواپیما در زمان پیک سفر گفت: سازمان با هماهنگی شرکتهای هواپیمایی از هرگونه افزایش بیرویه قیمت بلیت هواپیما جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: ملاک برای تعیین قیمت بلیت، نرخی است که شرکتهای هواپیمایی در سایت خود اعلام میکند. فروش بلیت بالاتر از این قیمت توسط فروشندگان و صادرکنندگان بلیت تخلف است و سازمان هواپیمایی کشوری با این تخلفات برخورد میکند.
به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این سازمان دو سازوکار برای نظارت بر افزایش بیرویه قیمت بلیت در نظر گرفته که شامل بازرسیهای دستگاههای نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری و نظارتهای خود شرکتهای هواپیمایی میشود.
جعفرزاده در انتها از مسافران خواست تا شکایات خود از هرگونه افزایش غیرعادی قیمت بلیت هواپیما را در سایت سازمان هواپیمایی کشوری ثبت کنند و گفت: به این شکایات بدون اغماض رسیدگی میشود.
گفتنی است امروز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: از موضع سازمان تعزیرات بارها بیان کردهایم که رهاسازی نرخ بلیت هواپیما برخلاف سیاستهای فعلی، نظارتی و کنترلی سازمان تعزیرات حکومتی است.
جمال انصاری ادامه داد: در حال حاضر متأسفانه شاهد رهاسازی قیمتهای بلیت هواپیما توسط شرکتهای هواپیمایی، آژانسها و چارترکنندهها هستیم که این بر خلاف سیاستها است؛ البته ما برخورد قانونی داشتهایم از این پس نیز برخورد میکنیم و سازمان تعزیرات حکومتی باید در این حوزه به ناچار ورود کند.
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