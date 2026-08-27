به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی ظهر پنجشنبه در نخستین رویداد ملی شاهنامه لردگان با عنوان «لردگان؛ شهر شاهنامه» اظهار کرد: در شرایطی که ایران با تهدیدهای دشمنان مواجه است، بازخوانی مفاهیم شاهنامه و فرهنگ ایراندوستی اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: مردم زاگرس در دورههای مختلف تاریخی در برابر دشمنان ایستادگی کردهاند و جوانان این سرزمین با فدا کردن جان خود از ایران دفاع کردهاند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به حوادث و جنگهای تحمیلی یک سال اخیر ادامه داد: مردم ایران در میدان ایستادند و در این مقاومت نیز مضامین و مفاهیم شاهنامه در حضور و ایستادگی مردم بازتاب پیدا کرد.
لردگان ظرفیت تبدیلشدن به چهارراه اقتصادی منطقه را دارد
پورمحمدی شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد را از مناطق مهم فرهنگی چهارمحال و بختیاری و کشور دانست و گفت: لردگان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود میتواند به چهارراه مبادلات اقتصادی میان استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان تبدیل شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای آبی منطقه بیان کرد: با وجود قرار گرفتن سرشاخههای کارون در این محدوده، شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد همچنان با مشکلاتی در حوزه آب مواجه هستند که رفع این مسائل نیازمند برنامهریزی و اقدام جدی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، کمبودهایی در حوزه آموزش و پرورش را از دیگر مسائل منطقه عنوان کرد و افزود: ظرفیتهای موجود در این سه شهرستان میتواند زمینهساز تبدیل آنها به یکی از مناطق توسعهیافته و اثرگذار فرهنگی کشور و استان شود.
پورمحمدی همچنین راهاندازی خانه شاهنامه لردگان را اقدامی فرهنگی دانست و گفت: امیدواریم فعالیت این مجموعه به تقویت فرهنگ ایراندوستی، توجه به حفظ آب و خاک کشور و ترویج مفاهیم ملی کمک کند و به الگویی برای سایر مناطق کشور تبدیل شود.
نظر شما