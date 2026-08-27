استاندار قزوین: حل چالش آب شرب نیازمند حمایت اعتباری ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر پنجشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قزوین که با حضور حسین ساجدی‌نیا، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط بحرانی، انسجام میان دستگاه‌های اجرایی و حضور به‌موقع مجموعه مدیریتی استان اهمیت بسیاری دارد و قزوین در بزنگاه‌های مختلف توانسته است از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کند.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، تمامی ارکان مدیریتی و اجرایی استان برای مدیریت شرایط و کاهش تبعات بحران وارد میدان شدند و در حوزه صنعت نیز با وجود آسیب‌دیدگی حدود ۲۰۰ واحد، تلاش شد چرخه تولید به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی و راهبردی کشور بدون وقفه ادامه پیدا کند.

استاندار قزوین ادامه داد: نتیجه این همراهی و حفظ ظرفیت تولید، استمرار فعالیت اقتصادی استان و ثبت تراز تجاری مثبت قزوین در سال گذشته بوده است.

آب شرب؛ مهم‌ترین چالش قزوین

نوذری، همدلی و هماهنگی میان مدیران استان را یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران دانست و گفت: در شرایط کنونی، مهم‌ترین مسئله و چالش استان قزوین موضوع آب شرب است که برای مدیریت آن اقدامات مختلفی در سطح استان در حال انجام است.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: از جمله راهکارهای دنبال‌شده، تهاتر زمین با اوقاف بوده که آثار مثبتی به همراه داشته است، اما برای عبور کامل از تنش آبی و حل ریشه‌ای این مشکل، نیازمند حمایت و پشتیبانی اعتباری در سطح ملی هستیم.

فرونشست دشت قزوین و رانش زمین در الموت

استاندار قزوین با اشاره به مخاطرات زیست‌محیطی و طبیعی استان، فرونشست دشت قزوین را یکی از نگرانی‌های جدی عنوان کرد و افزود: خطر رانش زمین در منطقه الموت نیز از دیگر مخاطراتی است که باید با نگاه کارشناسی و پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.

نوذری تصریح کرد: مقابله با این مخاطرات نیازمند برنامه‌ریزی علمی، مطالعات دقیق و مداخله مؤثر است و نمی‌توان مدیریت این مسائل را به اقدامات مقطعی محدود کرد.

وی همچنین درباره مسئله گردوغبار گفت: توسعه بازچرخانی پساب شهری و صنعتی می‌تواند یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با این پدیده باشد و در استان نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است، اما برای افزایش سرعت اجرای طرح‌ها، حمایت اعتباری ملی ضروری است.

فرسودگی ناوگان امدادی قزوین نیازمند توجه فوری است

استاندار قزوین با اشاره به جایگاه جغرافیایی و ارتباطی استان اظهار کرد: قزوین به دلیل قرار گرفتن در مسیر شاهراه‌های مواصلاتی کشور، حجم بالایی از ترددهای جاده‌ای و بار ترافیکی را تحمل می‌کند و همین مسئله ضرورت تقویت زیرساخت‌های امدادی و درمانی را دوچندان کرده است.

وی افزود: اگرچه عملکرد استان در مدیریت بحران قابل اتکاست، اما بخشی از زیرساخت‌های درمانی و ناوگان امدادی با فرسودگی مواجه هستند و نوسازی ناوگان اورژانس و تأمین آمبولانس‌های جدید باید به عنوان یک ضرورت فوری مورد توجه قرار گیرد.

اجرای مانور جامع مدیریت بحران در قزوین

نوذری در پایان بر حفظ آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: اجرای یک مانور جامع و تمام‌عیار مدیریت بحران در استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان موظف هستند با حداکثر توان و استفاده از تجهیزات و ظرفیت‌های موجود در این مانور حضور داشته باشند تا میزان آمادگی دستگاه‌ها در شرایط واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد.

