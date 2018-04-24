به گزارش خبرنگار مهر، امیر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در مراسم اختتامیه اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی کشور های حاشیه اقیانوس هند گفت: دریا یک فرصت بزرگ برای توسعه یک کشور است.

سیاری ادامه داد: دریا فرصتی بزرگ برای پیشرفت یک ملت است و آنها که از این محبت الهی برخوردار هستند؛ امکان همکاری با کشورهای دیگر را دارند اما این مهم در سایه امنیت ممکن می شود.

وی افزود: آنهایی که به این منبع عظیم متصل هستند، فرصتی مناسب برای تعامل با دوستان و استفاده از ظرفیت‌های دریا دارند لیکن این فرصت در سایه امنیت معنا پیدا می‌کند.

دریادار سیاری ادامه داد: اکنون که ده سال از آغاز به کار این اجلاس می‌گذرد می‌توان تغییر را در ابعاد مختلف احساس کرد. تعامل زیادی در سطوح مختلف برقرار شده و فرماندهان و مجموعه‌های مختلف نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند بیش از پیش در کنار هم قرار گرفته‌اند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه امروز با ایجاد فهم مشترک از دریاهای پیرامون و قابلیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر نظرات و آگاهی‌هایمان به دست آمده گفت: گفتمان آیونز کیفی‌تر، تخصصی‌تر و حرفه‌ ای تر شده است.

دریادار سیاری تصریح کرد: گفتمان این اجلاس ما را نسبت به دریا به‌ویژه اقیانوس هند و مسئولیت اصلی‌مان یعنی برقراری امنیت جمعی هوشیارتر کرده است. در این مدت ارزش و اهمیت اقیانوس هند، اهمیت اقتصاد از طریق دریا، اهمیت نیروی دریایی و کارکردهای آن و لزوم برقراری امنیت در دریا آن هم از طریق رویکرد جمعی ضرورت به اشتراک گذاشتن اطلاعات و افزایش آگاهی محیط دریایی، جنبه‌های مهم، برجسته و پر تکرار گفتمان مشترکمان بوده است.

وی با بیان اینکه نزدیک‌تر شدن به هم و شنیدن نظرات بخشی از کارکردهای مهم این اجلاس بوده است، ‌گفت: آثار این هم‌اندیشی و تغییر رویکرد دولت‌های ساحلی و توجه بیشتر به دریا نیز تا حدی مشهود است. این تغییرات مهم همگی در اثر تعامل و قرار گرفتن زیر چتر مشترک آیونز و توافقاتی است که هرچند الزام‌آور نبود اما تاثیرات بسیار مثبت و هم‌افزایی در جهتگیری‌های کلی‌مان داشت.

وی با بیان اینکه ما این پیشرفت را مدیون توجهات و اقدامات همه فرماندهان و افسرانی هستیم که مشتاقانه و مسئولانه در جهت تحقق امنیت جمعی اقدام کرده‌اند، اظهار داشت: طی دیروز و امروز هم شاهد بودیم که اغلب شما به افزایش اهمیت دریا و تجارت از طریق آن و لزوم شفاف نمودن قوانین و مقررات و افزایش پیچیدگیهای محیط دریا اشاره کردید.

سیاری ادامه داد: واقعیت امر این است که همزمان با رشد و پیشرفت محیط پیرامونمان نیز تغییر کرده است و افزایش کنش‌گران، تغییر ترتیبات امنیتی، رشد تصاعدی فناوری‌های دریایی پایدارکننده موجب ساخت تجهیزات پیچیده‌تر دریایی و تنوع و کارایی بیشتر آنها شده که ما را با محیط پیچیده‌تری مواجه می‌کند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با طرح این سوال که وقت آن است که از خودمان بپرسیم آیا متناسب با تغییرات محیط پیشرفت کرده‌ایم یانه، گفت: اگر قرن حاضر را می‌توانیم قرن دریا بنامیم آیا تلاش‌هایمان متمایز با نیازهای آن تنظیم شده است؟ واقعیت قضیه آن است که حتی اگر در مسیر درست قرار گرفته باشیم اما اگر تلاش و تحرکمان را متناسب با نیازهای قرن تنظیم نکنیم به جای آنکه با تولید روندهای لازم آینده مطلوب را رقم بزنیم بی‌تردید روندهای ناشی از تغییرات پیش‌بینی نشده ما را غافل‌گیر خواهد کرد و ناچار قرن حاضر را قرن کوری دریایی بنامیم.

دریادار سیاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اقدامات اجلاس فرماندهان نیروی دریایی اقیانوس هند گفت:‌ همبستگی گروهی زمینه‌ساز شکل‌گیری ائتلافهای سازنده است که بروز دهنده رفتارهای رخطی، شکل گرفتن ترتیبات امنیتی مطلوب و تولید روندهایی است که با تلاش و هزینه کمتر چشم‌انداز روشنی را برای همه به وجود می‌آورد.

وی افزود: مباحثی که از ابتدای این اجلاس تاکنون بیان شده موید آن است که ما امروز در این مسیر قرار گرفته‌ایم و اکنون وقت عمل و اقدام مشترک است. حالا وقت هم‌افزایی در عمل، ترسیم منابع مشترک، تعیین اهداف مشترک، تدوین زبان مشترک و ترسیم چشم‌انداز امنیتی مشترک است.

معاون هماهنگ کننده ارتش خاطرنشان کرد: امیدواریم طی دو سال آینده فرماندهان نیروی دریایی در تداوم مسیری که به صورت مشترک ترسیم کرده‌ایم با حمایت و همراهی همه شما گامهای موثری در جهت تحقق این اهداف بردارند.

دریادار سیاری انجام اقدامات عملی مشترک را موجب جلوگیری از غافل‌گیری محیطی و دستیابی به بالاترین سطح امنیت دریا دانست و خاطرنشان کرد: تشکیل مرکز منطقه‌ای آموزش و مقابله با دزدی دریایی در چابهار، تشکیل مرکز تبادل اطلاعات، تشکیل گروه رزمی، تشکیل گروه امداد و نجات، برقراری گشت‌های هوایی و دریایی، به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌های فنی و تجهیزاتی و برقراری خط ارتباطی بین فرماندهان نیروی دریایی حاشیه اقیانوس هند برخی از این اقدامات هستند.