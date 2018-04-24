دیدار رییس رسانه ملی با حجت الاسلام قرائتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری در دیدار با حجت الاسلام محسن قرائتی رییس بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) و مسئولان این بنیاد بیان کرد: مهدویت و فرهنگ انتظار فرج برای بشریت حیاتی است و همه ادیان و مذاهب به آن اعتقاد دارند.

رییس سازمان صدا و سیما، انقلاب اسلامی ایران را برخاسته از اعتقاد به مهدویت و فرهنگ انتظار توصیف و تصریح کرد: انقلاب اسلامی و مقاومت مردم ایران در برابر دشمنان با اتکا به همین اعتقاد شکل گرفت و مردم نیز از ولایت فقیه بر اساس همین باور و اعتقاد به ولایت حقه الهی پیروی می کنند.

علی عسکری به فعالیت های رسانه ملی در زمینه ترویج فرهنگ انتظار اشاره کرد و گفت: سازمان صدا و سیما آمادگی دارد در زمینه طراحی برنامه‌های متناسب و ارائه محتوای غنی در این زمینه و مناسک سازی در حوزه مهدویت همکاری تنگاتنگی با بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) داشته باشد.

رییس رسانه ملی به طراحی برنامه‌های مخاطب پسند تاکید و تصریح کرد: سازمان صدا و سیما آماده است تا از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای ترویج فرهنگ غنی انتظار استفاده کند.

حجت‌ الاسلام قرائتی نیز در این دیدار با تشریح فعالیت‌های بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) گفت: این بنیاد در ۴ بخش تا کنون فعالیت کرده است.

وی راه‌اندازی مرکز تخصصی مهدویت را برای آموزش تخصصی حدود ۴ هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را از مهمترین فعالیت های این بنیاد برشمرد. این معلم قرآنی انتشار بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب با موضوع مهدویت برای گروه های سنی کودک تا بزرگسال و از نوآموزان تا استادان دانشگاه، تأسیس مجتمع یاوران مهدی(عج) را در کنار مسجد جمکران و تأسیس دفاتر نمایندگی مهدویت در استان‌ها را بخش دیگری از این فعالیت‌ها ذکر کرد.

حجت‌الاسلام قرائتی از رییس رسانه ملی خواست تا از کارشناسانی که در این بنیاد فعالیت می‌کنند در برنامه‌ها برای ترویج فرهنگ مهدویت بهره ببرند و همچنین کتاب‌های منتشر شده این بنیاد را معرفی کنند.

در این نشست معاونان رسانه ملی از ظرفیت‌های هر معاونت برای همکاری در این زمینه سخن گفتند و خواستار تعامل بیشتر این نهاد برای ارائه محتوا در زمینه برنامه‌سازی شدند.