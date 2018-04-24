تسهیلات متروی تهران و حومه برای بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه، مهندس فرنوش نوبخت با اشاره به برپایی نمایشگاه کتاب در مصلی تهران گفت: قرار گرفتن دو ایستگاه مصلی امام خمینی (ره) در خط یک و ایستگاه شهیدبهشتی در خطوط یک و سه متروی تهران، در ضلع شمال و جنوب مصلی تهران سبب شده تا بهترین راه برای دسترسی به نمایشگاه بین‌المللی کتاب؛ استفاده از مترو باشد.



وی تصریح کرد: شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه برای تسهیل تردد مسافران به مقصد نمایشگاه کتاب از طریق شبکه ریلی درون شهری، از روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ تا شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ با استفاده حداکثری از نیروی انسانی و تجهیزات، تلاش می کند تا بهترین خدمات رسانی انجام پذیرد.



مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با اشاره به کاهش فاصله حرکت قطارها در خطوط یک و سه مترو در زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب گفت: در این ایام فاصله حرکت قطارهای خط یک هر ۴ دقیقه یکبار خواهد بود.

نوبخت افزود: فاصله حرکت قطارهای خط سه در روزهای جمعه و تعطیل ۱۲ دقیقه است که در ایام برگزاری نمایشگاه؛ فاصله حرکت قطارها به ۹ دقیقه کاهش می یابد تا خدمات رسانی مطلوب تری را به شهروندان و مسافران محترم ارائه دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی کتاب که از سایر شهرها به تهران سفر می کنند نیز می توانند از مترو برای رسیدن به مصلی استفاده کنند گفت: مسافرانی که با قطار به تهران می آیند، می توانند با استفاده از ایستگاه راه آهن در خط سه متروی تهران به ایستگاه شهید بهشتی آمده و به نمایشگاه کتاب برسند.

وی ادامه داد: مسافرانی که از طریق هوایی به تهران سفر می کنند هم می توانند با استفاده از ایستگاه پایانه ۱ و ۲ فرودگاه مهرآباد و یا ایستگاه پایانه ۴ و ۶ فرودگاه مهرآباد واقع در خط چهار متروی تهران به ایستگاه دروازه دولت عزیمت نموده و از آنجا با تغییر مسیر، سوار قطارهای خط یک متروی تهران شده و به ایستگاه های شهید بهشتی و مصلی امام خمینی(ره) محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتقل شوند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان خاطرنشان کرد: در ایام برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به‌جز کاهش فاصله حرکت قطارها در خطوط یک و سه، این آمادگی نیز وجود داد که در صورت نیاز قطارهای فوق‌العاده در تمامی خطوط اعزام شوند تا از ازدحام مسافران در ایستگاه ها جلوگیری شود.