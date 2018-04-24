حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در راستای تسهیل در تعامل دولت و مجلس، رئیس‌جمهور با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی دیدار می‌کند اظهار داشت: قرار است تا کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مسائل کمیسیون‌ها با رئیس‌جمهور نشست‌هایی برگزار شود.

وی از برقراری دیدار مجمع‌های استانی نمایندگان مجلس با معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و افزود: ضمن اینکه دیدار نمایندگان استان‌ها به‌صورت مجمع با معاون اول رئیس‌جمهور برقرار است و از طرفی نمایندگان می‌توانند به‌صورت انفرادی با هر یک از اعضای هیأت دولت ملاقات کنند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بابیان اینکه هر هفته روزهای سه‌شنبه اعضای هیأت دولت در مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند گفت: البته برنامه‌های این‌چنین برای تعامل بیشتر دولت و مجلس داریم.

زمینه سوءاستفاده دشمن با شنیدن صدای نفاق در کشور فراهم می‌شود

امیری تصریح کرد: شرایط داخلی جمهوری اسلامی همیشه در سطوح بین‌المللی، کشورهای دوست و دشمن رصد می‌کنند و وقتی می‌بینند در داخل کشورمان اتحاد، انسجام و وحدت بین مسئولان و مردم حاکم است طبیعتاً حساب کار دستشان می‌آید و اگر خدای‌ناکرده صدای نفاق و تفرقه‌ای بشوند یقیناً از این صدای نفاق سوءاستفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه لایحه مبارزه با تروریسم، اصلاح قانون پول‌شویی و کنوانسیون مربوطه برای دولت بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: دولت بیش از هر لایحه‌ای، به لایحه اصلاح ساختار دولت نیازمند است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی، تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تفکیک وزارت ورزش و جوانان جزو لوایحی هستند که برای دولت اولویت‌دار محسوب می‌شوند امیدواریم مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر این لایحه‌ها در دستور کار قرار دهد.