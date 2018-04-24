تاکید وزرای خارجه ایران و نروژ بر لزوم تلاش اروپا برای حفظ برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ادامه سفر به نیویورک امروز با همتای نروژی خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وزرای خارجه ایران و نروژ بر لزوم پایبندی اروپا و آمریکا و حمایت اروپا از برجام و تلاش برای حفظ این موافقت نامه تاکید کردند.

طرفین همچنین همکاری همه کشورها برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران های منطقه ای به ویژه سوریه و یمن را ضروری دانستند.‌

موضوعات مربوط به روابط دوجانبه و افزایش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور از دیگر محورهای گفتگوهای وزرای خارجه ایران و نروژ بود.