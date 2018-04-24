سود تسهیلات مسکن کاهش یافت/ شهرها ۸درصد؛ بافت فرسوده ۶درصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و چهل و هفتمین جلسه خود و در ادامه تصمیم های این شورا برای تحرک بخشی به بازار مسکن و حمایت از خانه اولی ها و نیز نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده روستایی، دو تصمیم را به تصویب اعضای شورا رساند.

در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۲۷۶ . ت۵۳۱۱۵هـ مورخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات یارانه‌ای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، با نرخ ۵ درصد، تا مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰ ریال (بیست و پنج میلیون تومان) و با اخذ وثیقه سفته زنجیره‌ای موافقت کرد. براین اساس تسهیلات مورد اشاره، با معرفی متقاضیان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بانک های عامل در سال جاری قابل اعطاست.

همچنین این شورا در دیگر مصوبه خود، با کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن‌ یکم بانک مسکن درچارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری برای استفاده سپرده‌گذاران خانه اولی‌ در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری از ۸ به ۶ درصد و برای سایر مناطق شهری از ۹.۵ به ۸ درصد موافقت کرد.

خاطر نشان می شود؛ در این جلسه، بانک مرکزی در گزارشی، سیاست های جدید ارزی و کارکرد سامانه نظام یکپارچه معاملات ازری (نیما) را برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح کرد که در ادامه اعضای این شورا دیدگاه های خود را درباره سامانه نیما مطرح کردند.

گفتنی است در پایان، اعضای شورای پول و اعتبار از اتفاق پیش آمده هنگام ارایه گزارش رییس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ابراز تأسف کرده و خواستار آن شدند که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این اتفاق را که به وجهه مجلس و نظام خدشه وارد می‌کند، مورد بررسی قرار دهد. در عین حال اعضای این شورا ضمن تقدیر از خویشتن‌داری رئیس کل بانک مرکزی و صبوری و متانت قاطبه نمایندگان مجلس، خواستار آن شدند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برون‌رفت بانک‌ها از شرایط فعلی و ساماندهی بازار ارز، با مسئولین بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت تعامل و همکاری بیش از پیش داشته باشند.