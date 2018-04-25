جلسه هماهنگی برگزاری جشن های نیمه شعبان در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم که شامگاه سه شنبه در دفترنماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، گفت: سال جاری فرصت خاصی است و هفته جوان و روز یاسوج نیز مصادف با ایام شعبانیه است.

محمد کاظم نظری افزود: می توان در همین راستا برنامه های مفصل تری برگزار کرد و اقدامات بهتری را اجرایی کرد.

نظری با بیان اینکه در ستاد ساماندهی امور جوانان برنامه ریزی هایی برای برگزاری هرچه بهتر این هدفگذاری ها انجام شد، اظهار کرد: با هدف برگزاری هرچه بهتر جشن های نیمه شعبان، زیباسازی شهر های استان انجام خواهد شد و دستگاه های متولی نیز در چارچوب وظایف محول شده به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

در ادامه معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی جلسه ای، برنامه ریزی هایی مصوب و مقدمات حضور آیت الله کدکنی به عنوان سخنران برنامه جشن بزرگ نیمه شعبان در مصلای امام خمینی(ره) شهر یاسوج انجام شد.

سید عبدالرشید موسوی متین افزود: همچنین مقدمات اسکان و تامین خودرو برای حمل و نقل حوزه سخنران برنامه محقق شد.

موسوی متین با بیان اینکه در سالهای گذشته تزیین و فضا سازی مناسبی برای برنامه های نیمه شعبان انجام شد، اظهار کرد: در سال جاری نیز اقداماتی در این بخش انجام و فعالیت های محول نیز به نحو مطلوب اجرایی خواهد شد.

همچنین مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری چندین برنامه ویژه هفته جوان و نیمه شعبان خبر داد.

سید محمد تقی علوی افزود: اجرای این برنامه ها با توجه به هفته جوان و با محوریت نیمه شعبان هدفگذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیمات گرفته شده، جشن بزرگ نیمه شعبان صبح روز چهارشنبه ۱۵ اردبیشهت ماه در مصلای امام خمینی (ره) شهر یاسوج برگزار می شود.