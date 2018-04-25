به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی‌ و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، کیوان کثیریان مدیر رسانه سی‌ و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر با اعلام خبر اهدای جایزه منتقدان به فیلم برتر این رویداد سینمایی گفت: سعید عقیقی، شادمهر راستین، کامیار محسنین، سعید قطبی زاده، مجید اسلامی، آنتونیا شرکا، هما توسلی، امیر پوریا، محسن آزرم و مهرزاد دانش حلقه منتقدانی هستند که قرار است طی مراسمی جایزه منتقدان را به بهترین فیلم سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر اهدا کنند.

وی در توضیح بیشتر بیان کرد: امکانی فراهم شد تا این ۱۰ منتقد فیلم های بخش مسابقه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر را قبل از برپایی جشنواره ببینند و نقدهایشان را در بولتن جشنواره به چاپ برسانند و امتیازهای خود را اعلام کنند.

مدیر رسانه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از برپایی جلسه نهایی منتقدان برای جمع‌بندی و اعلام فیلم برتر خبر داد و افزود: فیلم برتر سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از نگاه منتقدان چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ساعت ۱۳ طی مراسمی با حضور هنرمندان و اهالی رسانه در «گذر اجتماعات» طبقه هفتم پردیس چارسو اعلام و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به این فیلم اهدا می شود.

وی در پایان گفت: جایزه نقدی این بخش را بنیاد پژمان تقبل کرده است.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران در حال برگزاری است.