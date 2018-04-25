به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وحید منایی، معاون نظارت برکالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به تعدد شکایات دریافتی در خصوص پیش فروش خودرو، از هموطنان درخواست کرد تا در خرید خودرو هوشیار باشند.

وی در ارتباط با پیش فروش خودروهای تولید داخل گفت: شرایط فروش و پیش فروش خودرو صرفا"توسط شرکت اصلی تولید کننده خودرو مشخص می شود، براین اساس کلیه خریداران خودرو های مذکور از عقد قرارداد خرید خودرو با شرکتهای متفرقه که اقدام به تبلیغات فروش این نوع خودروها نموده و در قالب خرید های با مدت زمان بیش از ۳۰ روز مبادرت به دریافت کل مبلغ قیمت خودرو از مصرف کننده می کنند اجتناب نمایند.

منایی تصریح کرد: فروش خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی خودروسازان تحت عنوان کاردکس صرفا با قیمت مصوب و رسمی شرکتهای عرضه کننده مجاز خواهد بود، لذا اخذ مبالغ بیش از قیمت رسمی توسط نمایندگیها تخلف بوده و قابلیت پیگیری خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: شرکت های عرضه کننده خودرو به استناد ماده ۵ آیین¬نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره ۷۴۱۵/ت ۵۱۶۸۱ ها مورخ ۹۵/۱/۲۸ هیات وزیران، صرفاً از طریق اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به انجام پیش فروش خودرو بوده و اظهارات تبلیغاتی و فریبنده ای چون: دارای مجوز از بانک مرکزی، دارا بودن شماره ثبت، ملاک عمل برای پیش فروش خودرو نبوده و قابل استناد نمی باشد.

معاون نظارت برکالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اشاره کرد: بر اساس تصویب نامه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ شرکتهای غیرنماینده مجاز به واردات خودرو نیست؛ لذا هرگونه پیش فروش خودرو توسط شرکتهای مذکور فاقد وجاهت است.

عضو هیات مدیره سازمان حمایت تاکید کرد: مردم موارد تخلف را با واحد «رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان» از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ و یا مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها گزارش نمایند تا تحت رسیدگی قرار گیرد.