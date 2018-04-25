بازاریابی اطلاعات دزدی شده در فیس بوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مجرمان سایبری اطلاعات دزدیده شده مانند آدرس ها، شماره کارت های اعتباری، تاریخ تولد، شماره های بیمه تامین اجتماعی افراد را در فیس بوک بازاریابی می کنند.

این درحالی است که این مجرمان سال هاست این اطلاعات را بدون کنترل این شبکه اجتماعی منتشر می کنند.

جاستین شافر یک محقق امنیت سایبری این اطلاعات را در اختیار نشریه Motherboard قرار داده است. بیشتر این اطلاعات را می توان با جستجویی ساده در گوگل نیز یافت.

بسیاری از اطلاعات شخصی که در فیس بوک پست می شود در تبلیغات استفاده می شود.

درهمین راستا سخنگوی فیس بوک در به نشریه Motherboard می گوید: ما مشغول همکاری هستیم تا حساب های کاربری افراد و اطلاعات شخصی شان را ایمن نگه داریم. پست های حاوی اطلاعات شخصی مانند شماره بیمه تامین اجتماعی یا اطلاعات کارت اعتبری در فیس بوک مجاز نیستند. این پست ها به محض اطلاع یافتن از آن پاک می شوند.

این نخستین باری نیست که فیس بوک اجازه خرید و فروش غیرقانونی را در بستر خود می دهد.