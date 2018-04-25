نبود آمار دقیق از فعالیت زنان ایرانی متخصص فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فقیهی در مراسم روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به نقش آمار در برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها گفت: طبق آمار استاندارد ایسیک منتشر شده در سال ۹۰ ، حدود ۱۷ درصد از زنان شاغل در شرکت های حوزه ICT در کل دنیا فعال هستند اما آمار دقیقی از تعداد زنان متخصص این عرصه در ایران وجود ندارد.

وی گفت: آمار اتحادیه اروپا نیز طبق استاندارد ایسکو نشان می دهد که تعداد زنان متخصص شاغل در این عرصه از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات ، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه فرصت اشتغال زنان در سال ۲۰۰۶ در عرصه ICT از ۲۲.۵ درصد به ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است گفت: با اینکه انتظار این است که فرصت های شغلی برای زنان در کشورهای اروپایی بیشتر باشد، در بخش فناوری این فرصت ها کمتر شده است.

فقیهی با اشاره به اینکه آموزشها، زنان را در این کشورها کمتر به سوی کدنویسی و تخصص های فناوری اطلاعات سوق می دهد، افزود: یکی دیگر از دلایل بخش آموزش های غیر رسمی است که افراد را برای ورود به بازارهای کاری دیگری توانمند می کند.

وی همچنین شکاف دیجیتال را یکی دیگر از دلایل حضور کمتر زنان در عرصه فناوری اطلاعات دانست و ادامه داد: محتوای دیجیتال تولید شده و بازی های کامپیوتری نیز اعتماد به نفس زنان را برای حضور در بخش فناوری اطلاعات کمتر می کند.

دبیر ستاد توسعه ICT و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه باید متناسب با توسعه کشور به نیازمندی های زنان توجه کنیم، خاطرنشان کرد: باید برای توانمند سازی زنان و ارائه آموزش صرفا از کاراکترهای مردانه استفاده نکنیم و مسایل فرهنگی را نیز با همدلی سازمانهای مرتبط مانند وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارشاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات با راهکارهای اساسی برطرف کنیم.