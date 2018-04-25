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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۳۰

مجید عبدالحسینی سرمربی تیم کاراته امید ایران شد

مجید عبدالحسینی سرمربی تیم کاراته امید ایران شد

رئیس فدراسیون کاراته هدایت تیم ملی زیر 21 سال را به مجید عبدالحسینی ملی پوش سابق کاراته ایران سپرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون کاراته، محمد صادق فرجی،  طی حکمی مجید عبدالحسینی را بعنوان سرمربی تیم ملی امید پسران منصوب کرد.

در حکم صادره آمده است:
بنا به پیشنهاد رئیس سازمان تیم های ملی و نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی به عنوان سرمربی تیم ملی رده سنی امید تا پایان لیگ جهانی چین منصوب می شوید. توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی واعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم. امید است با اتکال به درگاه باریتعالی در تصدی این مسئولیت خطیر موفق و موید باشید.

همچنین در احکام جداگانه ای تورج چالاکی، غلامعلی حیدری، مهدی جعفری به عنوان مربیان و حسین کوهی به عنوان مربی بدنساز انتخاب شدند.

کد مطلب 4280959

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