شهرستان نهبندان نیاز به سه خوابگاه دانش آموزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا عاطفه دوست صبح شنبه در حاشیه همایش خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: علی رغم همه محرومیت ها حدود ۹۰ درصد جوانان و نوجوانان نهبندان در مراکز دانشگاهی و مؤسسات عالی پذیرفته می شوند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهبندان بیان کرد: حوزه آموزش و پرورش نهبندان نیازمندی های زیادی دارد که از آن جمله می توان به ساخت دبستان ۶کلاسه دوره اول اشاره کرد.

عاطفه دوست ادامه داد: ساخت دبستان ۶ کلاسه دوره دوم،ساخت مجتمع آموزشی فرهنگیان ۱۲ کلاسه در شهر نهبندان از دیگر نیازهای آموزشی نهبندان است.

وی افزود: ساخت سه خوابگاه دانش آموزشی به ظرفیت ۹۰ نفر برای هنرستان های شهید رجائی و ملاصدرای شهر نهبندان و دبیرستان عشایری شهر شوسف نیز برای رفاه نوجوانان محصل نهبندانی نیاز است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهبندان گفت: برخی از مدارس نهبندان نیاز جدی به نمازخانه دارند که از آن جمله می توان به دبیرستان متوسطه اول شهید پیرامی، متوسطه اول فرهنگیان،متوسطه اول شهید مفتح و متوسطه اول حضرت خدیجه کبری اشاره کرد.

عاطفه دوست اظهار کرد:در نهبندان اردوگاه دانش آموزی وجود دارد ولی برای بهره برداری بهتر دانش آموزان نیاز به امکاناتی چون ساختمان سلف سرویس به مساحت ۳۰۰ متر مربع دارد.

وی یادآور شد:خوابگاه های دانش آموزی نهبندان نیز نیاز به امکاناتی چون ۴۰۰ عدد صندلی سلف سرویس،۲۴۰ دستگاه رایانه،۱۵ دستکاه تلویزیون و ۸۶ کولر دارد.