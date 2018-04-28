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۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

رئیس آموزش و پرورش نهبندان:

شهرستان نهبندان نیاز به سه خوابگاه دانش آموزی دارد

شهرستان نهبندان نیاز به سه خوابگاه دانش آموزی دارد

بیرجند- رئیس آموزش و پرورش نهبندان گفت:ساخت سه خوابگاه دانش آموزشی برای دانش آموزان نهبندانی مورد نیاز  است.

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا عاطفه دوست صبح شنبه در حاشیه همایش خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی در جمع  خبرنگاران اظهار کرد: علی رغم همه محرومیت ها حدود ۹۰ درصد جوانان و نوجوانان نهبندان در مراکز دانشگاهی و مؤسسات عالی پذیرفته می شوند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهبندان بیان کرد: حوزه آموزش و پرورش نهبندان نیازمندی های زیادی دارد که از آن جمله می توان به ساخت دبستان ۶کلاسه دوره اول اشاره کرد.

عاطفه دوست ادامه داد: ساخت دبستان ۶ کلاسه دوره دوم،ساخت مجتمع آموزشی فرهنگیان ۱۲ کلاسه در شهر نهبندان از دیگر نیازهای آموزشی نهبندان است.

وی افزود: ساخت سه خوابگاه دانش آموزشی به ظرفیت ۹۰ نفر برای هنرستان های شهید رجائی و ملاصدرای شهر نهبندان و دبیرستان عشایری شهر شوسف نیز برای رفاه نوجوانان محصل نهبندانی نیاز است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهبندان گفت: برخی از مدارس نهبندان نیاز جدی به نمازخانه دارند که از آن جمله می توان به دبیرستان متوسطه اول شهید پیرامی، متوسطه اول فرهنگیان،متوسطه اول شهید مفتح و متوسطه اول حضرت خدیجه کبری اشاره کرد.

عاطفه دوست اظهار کرد:در نهبندان اردوگاه دانش آموزی وجود دارد ولی برای بهره برداری بهتر دانش آموزان نیاز به امکاناتی چون ساختمان سلف سرویس به مساحت ۳۰۰ متر مربع دارد.

وی یادآور شد:خوابگاه های دانش آموزی نهبندان نیز نیاز به امکاناتی چون ۴۰۰ عدد صندلی سلف سرویس،۲۴۰ دستگاه رایانه،۱۵ دستکاه تلویزیون و ۸۶ کولر دارد.

کد مطلب 4282739

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