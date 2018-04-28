روش ساخت نخل طلای جشنواره کن/ این فیلم را از دست ندهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخل طلای کن یکی از مشهورترین جوایز سینمایی دنیا که شامل یک نخل طلایی روی یک زمینه کریستال است، ماه آینده به عنوان جایزه اصلی جشنواره فیلم کن به برندگان خود اهدا می‌شود اما این جایزه به سادگی ساخته نمی‌شود و چندین جواهرساز در کارگاهی سوییسی به نام «شوپارد» در ۲۱ سال اخیر آن را ساخته‌اند.

البته کار طراحی این نخل در سال‌های اخیر راحت‌تر شده و این پس از آن است که تصمیم گرفته شد تا از یک مدل مومی آبی رنگ برای ساخت آن استفاده شود. با درآوردن نقش این مدل در یک زمینه سیمانی، فلز مذاب در قالب ریخته می‌شود و با یک سیمان نسوز با مقاومت بالای حرارتی پوشانده می‌شود و در دمای ۷۶۰ درجه پخت انجام می‌شود.

این فلز مذاب پس از آن که به شکل مدل نخل درآمد در آب سرد فرو می‌رود تا قالب دور آن شکسته شود و در آخرین گام، طلای ۱۸ عیار کلمبیایی پوشش نخل را می‌سازد.

پس از تراش خوردن نخل، در نهایت روی یک قالب کریستال تراش خورده، سوار می‌شود.

نخل ۲۰۱۸ از ۱۱۸ گرم طلای زرد ۱۸ عیار ساخته می‌شود.

شرکت سوییسی «شوپارد» تولیدکننده جواهرات و اجناس لوکس که سابقه‌ای ۲۰۰ ساله دارد زمانی حدود ۴۰ ساعت را صرف ساخت هر نخل می‌کند.

کارولین شوفله در سال ۱۹۹۷ تغییر نهایی در جایزه را داد و آن را روی کریستالی مکعب شکل سوار کرد.

رییس این کارگاه در این زمینه گفت: ما واقعا می‌خواهیم این نخل به جز یک جایزه، نشان‌دهنده یک کار هنری دستی باشد.

۲ جایزه ساخته شده به عنوان جایزه اصلی جشنواره فیلم کن که از ۸ تا ۱۹ ماه می برگزار می شود به برندگان اصلی اهدا می‌شود. ۵ جایزه کوچکتر نیز به برندگان بخش‌های دیگر اهدا می‌شود.