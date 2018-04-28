اسدالله عسگراولادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده آسیب های جدی به صنایع کوچک و متوسط کشور وارد کرده است؛ بر این اساس موافق انعقاد و اجرای این قرارداد نیست؛ زیرا این قرارداد به کمک تولیدکنندگان ترکیه آمده و تولیدکنندگان ایرانی زیان انعقاد این قرارداد را می پردازند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه منجر به کاهش قاچاق به خصوص البسه از ترکیه شده است یا خیر، ادامه داد: به عقیده من با انعقاد این قرارداد، میزان قاچاق کالا از ترکیه به ایران افزایش یافته است. به نحوی که انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه فقط موجب شد تا دولت، راحت تر گاز ایران را به ترکها بفروشد.

وی تصریح کرد: انعقاد قراردادی که به زیان بخش تولید است، راهکاری برای مبارزه با قاچاق کالا محسوب نمی شود؛ زیرا متاسفانه ما شاهد سرازیر شدن کالای قاچاق از مرزها به کشور هستیم؛ بنابراین نمی توان ادعا کرد که قرارداد تعرفه ترجیحی به کمک مقابله با قاچاق کالا از ترکیه به ایران آمده است.

عسگراولادی ادامه داد: در شرایط کنونی بیشترین حجم قاچاق از سوی ترکیه به ایران انجام می شود.