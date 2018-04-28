رابین ویلیامز چگونه در ساخت «فهرست شیندلر» به اسپیلبرگ کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پیپل مووی، استیون اسپیلبرگ کارگردان بزرگ آمریکایی در برنامه نمایش «فهرست شیندلر» در جشنواره ترایبکا که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد ساخت فیلم برگزار شده بود گفت که هر هفته از رابین ویلیامز کمدین بزرگ آمریکایی تماس تلفنی دریافت می کرد.

وی در این میزگرد گفت: سرمای زمستان در کشور لهستان فیلمبرداری فیلم را به شدت طاقت فرسا کرده بود و برای تخلیه روانی و تسکین و آرامش خود همواره قسمت هایی از «برنامه زنده شنبه شب» را تماشا می کردم و البته هر هفته از طرف رابین ویلیامز تماس تلفنی داشتم.

کارگردان «نجات سرباز رایان» در این باره گفت: رابین می دانست که من چه می خواهم، هفته ای یک بار تماس می گرفت و به مدت ۱۵ دقیقه پشت تلفن استندآپ کمدی اجرا می کرد و موجب می شد که از خنده روده بر شوم؛ شیوه رابین در پشت تلفن این گونه بود که در اوج تلفن را قطع می کرد. او هیچ وقت خداحافظی نمی کرد بلکه در حال خنده تلفن را قطع می کرد.

اسپیلبرگ در همین میزگرد اذعان کرد که در ۲۵ سال اخیر فیلم را با صدا ندیده است. او گفت آخرین باری که فیلم را دیده است به صورت بی صدا و حین بازسازی آن برای نسخه بلوری در ۵ سال پیش بوده و طی این ربع قرن اخیر پس از نمایش فیلم اولین بار است که فیلم را به همراه صدا می بیند.

«فهرست شیندلر» داستان اسکار شیندلر تاجر ثروتمند آلمانی است که جان بیش از ۱۲۰۰ یهودی را در زمان جنگ جهانی دوم نجات می دهد. این فیلم در کنار جوایز اسکار متعدد از جمله بهترین فیلم در نظرسنجی انستیتوی فیلم آمریکا نیز در سال ۲۰۰۷ به عنوان هشتمین فیلم تاریخ سینمای آمریکا شناخته شد. با این حال اسپیلبرگ شب اسکار را شب موفقیت فیلم نمی داند بلکه معتقد است تاثیری که موضوع فیلم بر مخاطبانش گذاشت موفقیت فیلم را رقم زد.