رحیم خستو در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ این پرسش که علت برگزار نشدن جلسات شورای شهر کرج طی هفتهای اخیر چه بوده است، اظهار کرد: پاسخ این سؤال باید توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ارائه شود.
وی در پاسخ به این پرسش که سرانجام انتخاب شهردار کرج چه میشود و آیا شورا قصد ندارد گزینههای مطرحشده را معرفی کند، گفت: در گروههای اجتماعی صحبتهای فراوانی در خصوص انتصاب شهردار کرج مطرحشده اما باید به این مهم اشاره کرد که تاکنون جلسه شورا برگزار نشده تا دراینباره تصمیمی اتخاذ شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه درباره دو گزینه صحبتهای شده است، تصریح کرد: صادقانه اعلام میکنم در خصوص انتخاب شهردار به اجماع نرسیدیم، هرچند تاکنون گزینههای زیادی برای این مهم پیشنهاد نشده است.
برخی کاربران فضای مجازی برگزار نشدن جلسات شورای شهر را به استعفای شهردار و گروه اقلیت شورا ربط میدهندسخنگوی شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: نباید در انتخاب شهردار دقت را فدای سرعت کرد لذا درصدد هستیم با اخذ استعلامات لازم و اطلاعات ضروری در این مسیر قدم برداریم.
تلاش خبرنگار مهر برای برقراری ارتباط با محمد نبیونی، رئیس شورای شهر کرج در خصوص برگزار نشدن جلسات شورا به نتیجه نرسید.
جلسات شورای شهر کرج پس از استعفای شهردار در تاریخ بیست و ششم فروردین برگزار نشده است. همین مسئله باعث واکنشهایی شده؛ برخی از کاربران در فضای مجازی برگزار نشدن جلسات شورای شهر را به استعفای شهردار و گروه اقلیت شورا ربط میدهند و معتقدند پنجنفری که با استعفای شهردار مخالف بودهاند با عدم حضور خود باعث برگزار نشدن جلسات رسمی شورا میشوند.
برخی دیگر در محافل اجتماعی شهر میگویند؛ شنیدهشده که به دلیل نبودن دستور جلسه جلسات برگزار نمیشود. اما برخی دیگر از منابع اعتراض هشت نفر از اعضا به رئیس شورا سخن به میان میآورند و میگویند؛ با توجه به اینکه دعوتنامه حضور اعضا در جلسات از سوی رئیس ارسال نشده، هشت نفر از اعضا طی نامهای مراتب اعتراض خود را به رئیس اعلام کردهاند. البته گفتنی است که هنوز این اخبار به تایید منابع رسمی نرسیده است.
به هر تقدیر برگزار نشدن جلسات رسمی شورا و به اجماع نرسیدن اعضا در خصوص انتخاب گزینه نهایی تصدی شهرداری کرج به ضرر شهر است و نتیجهای جز هدر رفت منابع ندارد.
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