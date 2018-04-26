عضو شورای شهر کرج کاندیداتوری برای پست شهرداری را تکذیب کرد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شایعاتی مبنی بر کاندیداتوری وی برای تصدی پست شهرداری کرج، اظهار کرد: این شایعات را قویاً تکذیب می‌کنم.

وی با تأکید بر اینکه بنده برای تصدی پست شهرداری کرج اقدامی نکرده‌ام، گفت: شایعاتی دراین‌باره مطرح است، بنده در جایگاه عضو شورای شهر و نماینده مردم در پارلمان شهری وظیفه انتخاب شهردار را به عهده‌دارم.

عضو شورای شهر کرج با توجه به مأموریتش در پارلمان شهری، گفت: انتخاب شهردار مهم‌ترین وظیفه شورای شهر است، بنده خودم را در معرض انتخاب قرار نمی‌دهم بلکه وظیفه‌دارم شهردار را انتخاب کنم.

عضو شورای شهر کرج: شورا هنوز وارد پروسه رسمی بررسی گزینه‌های موجود نشده است. زارع با تأکید بر اینکه اعضای شورای شهر کرج تلاش می‌کنند تا بهترین فرد را برای تصدی پست شهرداری کرج انتخاب کنند، گفت: اگر بنده خودم را در معرض انتخاب شدن برای شهرداری کرج قرار دهم بدون شک کاری غیراخلاقی است.

وی با اشاره به اینکه شورا هنوز وارد پروسه رسمی بررسی گزینه‌های موجود نشده است، گفت: تلاش می‌کنیم فردی شایسته را انتخاب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نصیری شهردار کرج ۲۶ فروردین‌ماه از سمت خود استعفا داد. پس از استعفای شهردار گزینه‌هایی برای تصدی این پست مطرح است.