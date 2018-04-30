کشاورزی آذربایجان شرقی ۱۴ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال خسارت دید

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان اظهارکرد: بیشترین خسارت به بخش باغی به میزان ۱۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال وارد شده است.

وی اعلام کرد: حوزه زراعی ۶۷۹ میلیارد ریال، بخش دامی۳۹۳ میلیارد ریال و تاسیسات بخش کشاورزی استان ۵۴ میلیارد ریال خسارت دیده است.

فتحی با اشاره به اینکه سرمازدگی بیشترین خسارت را به بخش کشاورزی استان به میزان ۱۳هزار ۷۶۰ میلیارد ریال وارد کرده است، خاطرنشان کرد: ۹۲ درصد خسارت به بخش باغی، ۵ درصد به بخش زراعی و ۳ درصد به بخش دامی وارد شده است.

وی اعلام کرد: بیشترین خسارت مخاطرات طبیعی در سال جاری به بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان ملکان به میزان یک هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال و کمترین خسارت به شهرستان هریس به میزان ۱۸۰ میلیارد ریال وارد شده است.

فتحی با اشاره به اینکه سرما بیشترین خسارت را به محصولات باغی همچون انگور، سیب، گردو، زردالو، بادام، گوجه، هلو و آلو زده است، گفت: از نظر سطح کشت سیب و از نظر میزان، انگور بیشترین خسارت را دیده است.

وی با مقایسه میزان خسارت عوامل طبیعی به بخش کشاورزی استان در دهه اخیر، گفت: در سال ۱۳۹۳ بیشترین خسارت به میزان ۱۶ هزار و ۸۰ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۹ کمترین خسارت به میزان یکهزار و ۸۵۰ میلیارد ریال وارد شده است.