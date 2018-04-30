به گزارش خبرنگار مهر، رسول آزادی امروز دوشنبه در همایش گرامیداشت روز ملی شوراها که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: شورای اسلامی تواند به عنوان بازوی نظارتی در مدیریت کشور نقش بسزایی ایفا کنند.

وی افزود: شوراها می توانند خدمات شایسته ای برای شهروندان انجام دهند و روز نهم اردیبهشت به دلیل قدردانی از آن خدمات نامگذاری شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه با بیان اینکه شوراها در توسعه پایدار شهرها نقش بسیار موثری دارند، خاطر نشان کرد: از جمله مسائلی که شوراها می‌توانند در آن نقش داشته باشند نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری و روستایی است.

آزادی تصریح کرد: شوراهای اسلامی نهادی هستند که تصمیم گیری آنها بر اساس جمعی است و تک روی در آن معنایی ندارد و تلاش شده است که وحدت و همدلی در بین اعضای شورای اسلامی حفظ شود تا به توسعه و آبادانی برسیم.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه ادامه داد: باید افرادی که منش شورایی دارند انتخاب شود که بتوان آنگونه که شایسته استان است خدمت کنند.