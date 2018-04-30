دومین شماره دوفصلنامه ترجمان وحی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین شماره دوفصلنامه ترجمان وحی( ویژه پاییز و زمستان ۱۳۹۶)، نشریه تخصصی موسسه فرهنگی ترجمان وحی (مرکز ترجمه قرآن مجید به زبان های خارجی) منتشر شد.

ساختار لفظی و گستره معنایی تعبیر «رب العالمین»، بررسی ترجمه قرآن حسین استادولی، گفتگو با آذرتاش آذرنوش درباره موضوع شکل گیری ترجمه فارسی کهن از قرآن کریم، قرآن «خراسان دختر نیشابور» باترجمه فارسی از قرن پنجم هجری، ترجمه قرآن خواجوی دربوته نقد واژگانی و نقد و بررسی ترجمه قرآن کریم نوشته یحیی یثربی عنوان مطالبی است که دربخش مقالات این نشریه آمده است.

در بخش اخبار ترجمه دوفصلنامه ترجمان وحی هم معرفی کتاب «تاریخ قرآن در زبان انگلیسی» جدیدترین اثر بروس لاورنس، قرآن کریم با ترجمه سیدیحیی یثربی، خلاصه مقالات به زبان عربی، ترجمه ای جدید از قرآن کریم به زبان پولار و خلاصه مقالات به زبان انگلیسی آمده است.

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر این نشریه محمد نقدی است.