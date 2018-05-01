افزودن حس لامسه به پروتزهای مصنوعی ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، محققان دانشگاه ایلینویز برای رفع این نقیصه یک مدار الکترونیکی طراحی کرده اند که در کنار استفاده از تعدادی حسگر حس لامسه را در بازوهای پروتزی ایجاد می کند.

در صورتی که افراد معلول از چنین پروتزهایی استفاده کنند و آنها را لمس کنند، می توانند حس واقعی ناشی از این کار را درک کنند و همین امر باعث می شود چنین افرادی پروتزهای مصنوعی را به عنوان یکی از اعضای بدن خود بپذیرند.

پیش از این از الکترود و شبکه های عصبی شبیه سازی شده برای چنین کاری استفاده شده بود، اما این روش ها دست و پاگیر بوده و کارآیی کامل نداشته اند و در مواردی افزودن این ابزار به پروتزهای مصنوعی باعث آسیب دیدن پوست انسان و حتی ایجاد درد یا شوک می شد.

اما پروتزهای جدید چنین مشکلی ندارند و حساسیت پوستی ایجاد نمی کنند. استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی نیز باعث شده که کل این فرایند طبیعی به نظر برسد. محققان هم اکنون در تلاش برای تکمیل این فناوری هستند تا تولید پروتزهای تجاری به همین منظور در آینده نزدیک آغاز شود.