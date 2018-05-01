رشد ۱۴ درصدی صادرات از گمرکات و بازارچه مرزی استان کرمانشاه

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در یک ماه نخست سالجاری ۱۲۳ میلیون و ۶۱ هزار و ۳۱۰ دلار کالا به وزن ۳۵۶ هزار و ۷۱۳ تن از طریق مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشورصادر شد است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۱۴ درصد و از حیث وزن نیز رشد ۲ درصدی داشته است.

وی افزود: از مجموع ۱۲۳ میلیون و ۶۱ هزارو ۳۱۰ دلار کالا به وزن ۳۵۶ هزار و ۷۱۳ تن از طریق مرزی استان کرمانشاه، ۶۵ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۱۸۲ دلار آن با وزن ۲۲۷ هزار و ۶۰۱ تن از طریق گمرک پرویزخان به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۴۰ درصد و از لحاظ وزنی ۴۵ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه ادامه داد: گمرک پرویزخان در صادرات خروجی به کشورعراق رتبه نخست را در بین گمرکات استان کرمانشاه در یک ماهه نخست سالجاری به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در این مدت صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی سومار ۵۰ میلیون و ۳۶۹ هزارو ۵۱۸ دلارکالا به وزن ۴۸ هزار و ۸۳۳ تن است که با رشد ۲۷ درصدی از حیث ارزش در جایگاه دوم در بین گمرکات استان قرار دارد.

حیدری بیان داشت: صادرات خروجی از گمرک خسروی نیز ۴ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۶۸ دلار کالا به وزن ۲۱ هزار و ۴۰۵ تن است.

وی افزود: در یک ماهه نخست سال جاری میزان صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی شوشمی ۲ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۴۴۲ دلار کالا به وزن ۵۸ هزار و ۸۷۲ تن است.

حیدری، عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، کولرهای آبی، سیب زمینی محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهرسرکه یخ نزده، انواع بستنی، لوازم خانه داری و پاکیزگی، کاشی، نایلون پلاستیکی، ظروف پلاستیکی و سیمان عنوان کرد.