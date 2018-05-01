پیراهنی که مچش دستبند زندان است و رنگش پوست اژدها!

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «با چشمان باز باز باز» درباره پسربچه ای است که با اصرار از مادرش می خواهد لباسی را برایش بخرد که مناسبش نیست و این پیراهن در همان ابتدا پاره می شود.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*عهه اوناها مامان به خدا خودشه. پشت اون ویترین و نگاه.

- کو؟ کو؟ نمی بینم.

*اوناهاش دیگه بدو بیا. مامان باورم نمیشه خودشه، جنسش، رنگش، مدلش.... وااای.

- این همه مدت من و اسیر و در به در کردی برای این؟ آخه این چیه بچه؟

*مگه چشه مامان؟

--بفرمایید، خیلی خوش آمدید.

-ممنون. درزش وسط راه جا می مونه، مچش انگار قراره دستبند زندان باشه از بس تنگ و سفته. جنس پارچه اش هم که صد رحمت به گونی، رنگش هم که انگار پوست تن اژدهاست... اون وقت چشه؟

--اوممم مدل های جدیدتر هم داریم.

*میگم مامان اعصابم و خرد نکن دیگه.

--خیلی خیلی خوش آمدین... اجازه بدین... اینها تمام پیراهن ها و شلوارهای جدیدمون هستن. هرکدوم و دوست داری میتونی پرو کنی عزیزم...