تمرکز وزارت صنعت بر توسعه خودروهای هیبریدی و برقی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام رضوی، رئیس گروه صنایع خودرو دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک نشست خبری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تمرکز خود را بر افزایش تولید خودروهای سواری و توسعه خودروهای هیبریدی و برقی قرار داده است.

وی با اشاره به برگزاری هفتمین نمایشگاه خودرو افزود: این نمایشگاه در گروههای کالایی خودروهای سبک شامل سواری و وانت، خودروهای سنگین شامل اتوبوس، مینی بوس و کامیون، سازندگان موتورسیکلت و گروه خدمات خودرویی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هفتمین نمایشگاه بین المللی خودرو ایران حامی خودروسازان داخلی است، در این نمایشگاه جدیدترین خودروهای در حال ساخت تولیدکنندگان داخلی به معرض نمایش عموم قرار می گیرد. امسال یک بخش نمایشگاه به خودروهای برقی و هیبریدی و دوستدار محیط زیست اختصاص یافته است.

همچنین عباس آملی، مدیر داخلی نمایشگاه بین المللی تهران در این نشست با اشاره به اینکه این نمایشگاه صرفاً برای عرضه تولیدات داخلی است، گفت: تمام پیش بینی و هماهنگی ها با پلیس راهور و نیروی انتظامی و شرکت‌های اتوبوسرانی برای حمل و نقل مسافران از محوطه نمایشگاه به میادین اصلی شهر برای جلوگیری از ترافیک انجام شده است.

وی اظهار داشت: طبق توافقی که با مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب شده است، امکان برگزاری نمایشگاه ها با عنوان مشابه با فاصله زمانی بیشتر از ۴ ماه در مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب وجود دارد، به اضافه اینکه رویکرد و گروه کالایی این نمایشگاه با نمایشگاه خودرویی که در اواخر آبان ۹۷ در محل شهر آفتاب برگزار میشود متفاوت است.

به گفته آملی تدابیری جهت مدیریت ترافیک با همکاری پلیس راهور و نیروی انتظامی صورت گرفته، از جمله ظرفیت پارکینگ نمایشگاه تا حدود ۷ هزار خودرو افزایش پیدا کرده است.

همچنین شهرام سپاسدار، مجری برگزار کننده هفتمین نمایشگاه بین المللی خودرو ایران نیز در این نشست گفت: معرفی محصولات صنعت خودرو، تبیین اهمیت خودروسازی در توسعه اشتغالزایی، آشنایی دست‌اندرکاران صنعت خودرو با دستاوردهای رقبا، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی برای صادرات محصولات کشورمان به بازارهای جهانی و جلب نظر مسئولان به ضرورت توجه به صنعت خودرو از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه برندهای خارجی و بین المللی حضور دارند که کلیه محصولاتشان را در داخل کشورمان مونتاژ کرده و با این کار باعث اشتغالزایی و ارزش افزوده می شوند.