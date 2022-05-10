روح‌الله نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: جلسه امروز کمیسیون با دستور بررسی تأثیر کیفیت خودرو داخلی بر تصادفات جاده‌ای، افزایش سرقت و تامین امنیت داخلی خودرو برگزار شد.

وی بیان کرد: در این جلسه که با حضور نمایندگانی از پلیس راهور ناجا، وزارت راه وشهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا، سازمان ملی استاندارد و کارشناس مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، پس از ارائه گزارش‌ دستگاه‌های مختلف و تولیدکنندگان خودروهای داخلی، مصوب شد ضمن مکاتبه با پلیس راهور و نیروی انتظامی، گزارشی کامل از تصادفات جاده‌ای کشور به تفکیک عوامل مؤثر انسانی، خودرویی، راه و جاده و درصد تقصیر عوامل فوق و آمار سرقت‌های خودرویی براساس فراوانی گروه‌های صنعتی خودرویی داخل و خارج از کشور اخذ شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: در این خصوص مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نقشه‌ راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد آمار و جانمایی نقاط حادثه ‌خیز جاده‌های کشور را به همراه گزارش عملکرد، برنامه و راهکارهای اجرایی وزارتخانه متبوع در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای به کمیسیون ارسال کند.

نجابت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ملزم به اعلام سیاست‌های دولت در راستای ارتقای کیفیت خودرو داخلی با راهکارها و برنامه‌های اجرایی مطلوب به این کمیسیون شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در پایان مقرر شد بعد از جمع‌بندی گزارش‌ها، جلسه بعدی کمیسیون به منظور بررسی راهکارها و برنامه‌هایی در راستای ارتقای کیفیت خودرو با حضور وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، پلیس راهور، رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شود.